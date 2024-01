Nacieron Aimé y Laia, las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina

La mujer precisó que tanto su hija como sus nietas están muy bien: "Está todo en orden. Una pesó 2,700 kg y la otra, 2,500 kg. Una barbaridad, por ser gemelas y prematuras".

"Daniela tenía miedo que una de las gemelas tuviera que es quedar en neo, pero no fue necesario. Ella comió mucho porque le dijeron que, tal vez, una de las niñas tenía que ir a neo. Y parece que eso funcionó porque no fue necesario", agregó.

Silvia comentó también que Aimé y Laia tienen un enorme parecido con su papá. "Se parecen mucho con Thiago. Si salían rubias y de ojos celestes íbamos a tener problemas", acotó, con humor.

Por último, la mamá de la ex GH contó que estará muy presente en el cuidado de las gemelas. "Estoy instalada en la casa de ella para ayudarla. Yo quiero agradecerte Geo porque hablaste con Daniela para aconsejarla", concluyó.

El video de Daniela Celis con su enorme panza de embarazada a horas de dar a luz a las gemelas

A horas de dar a luz, la ex Gran Hermano Daniela Celis compartió a través de un video en las redes sociales su enorme panza de embarazada. La morocha, que tendrá gemelas junto a Thiago Medina, se mostró radiante.

Pestañela, que tiene una cesárea programa para este lunes, contó días atrás el problema de salud que tuvo que atravesar: "El cuerpo se expresa, el cuerpo habla. A días de conocer a mis hijas, amanecí con un sarpullido que me arde la piel. No solo eso, ya me cuesta controlar el peso de mi cuerpo".

También, en su cuenta de Instagram, los padrinos de Laia y Aimé, Julieta Poggio y Nacho Castañares, visitaron a Daniela horas antes del nacimiento de las gemelas.

Poggio compartió en sus redes un collage de cuatro fotos con Nacho, Daniela y Thiago y escribió: "Última vez con la panza. Estos padrinos están muy emocionados".