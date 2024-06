Nació Salvador, el hijo de Noe Antonelli: la primera foto de su bebé

La publicación, que obtuvo más de 15 mil likes, se llenó de tiernos mensajes. Georgina Barbarossa, por ejemplo, expresó: "¡¡¡¡Qué alegría infinita!!!! ¡¡¡Por fin, Salvador querido!!! ¡¡¡Bebito tan deseado y esperado!!! Estás en las mejores manos: Juanita. Los amamos".

Analía Franchín, en tanto, sostuvo: "Ayyyyy, ese bebito hermoso. Y esa hermana tan acogedora. Y vos amiga, que no me alcanzan las palabras lindas para describirte. Que sea todo felicidad. Tomo amor".

"¡Bienvenido, Salvador! Besos a Juanii", comentó Pía Shaw, y Pampito señaló: "Que hermosos. Felicitaciones, Noeeeee".

Noe Antonelli habló de su inesperada salida del programa de Georgina Barbarossa y explicó el motivo

La semana pasada, Noe Antonelli anunció que dejaba A la Barbarossa, el magazine de actualidad de Georgina Barbarossa en Telefe, y su decisión sorprendió a todos.

"Lo hablé con Telefe y di un paso al costado porque sentía que no iba a poder cumplir con tantas exigencias que tengo", se sinceró.

Noe habló con Moskita Muerta y Nilda Sarli para el ciclo Por si las Moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad) y contó que decidió dejar temporalmente el programa porque tiene demasiados compromisos laborales, sumado a su vida personal, y no puede cumplir con todo.

"Era una decisión necesaria. Hace cuatro temporadas que estoy con este ritmo de Georgina a la mañana, con Sergio Goycochea a la tarde y ahora sumé el programa de los lunes a la noche en Telefe, Gol de Medianoche", enumeró la periodista sobre su presente laboral.

El motivo por el cual Noe Antonelli dejó A la Barbarossa

Y reflexionó: "Llega un momento que uno tiene que priorizar otras cosas que requiere la vida. Yo soy muy responsable, no me gusta faltar... entonces a veces uno tiene que hacer cosas en días hábiles, en horas libres, que no estaba pudiendo hacer. Estaba viviendo un poco en piloto automático, y no me gusta".

"Fue una decisión difícil, uno trabaja de esto y sabe que oportunidades no hay muchas, y que cuando alguien se corre enseguida alguien se queda con el lugar. Nunca, por suerte, me faltaron oportunidades, pero me preocupaba que es una rutina a la que uno está acostumbrado, a vivir en una vorágine", añadió.

"Esto era lo que necesitaba, no tener que correr. Lo hablé con la gente del programa y me decían que estaba loca porque es un éxito", cerró respecto a cómo se tomaron sus allegados su salida del ciclo.