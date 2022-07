Nai Awada contó el problema que tiene con su cuerpo y cómo decidió bajar de peso

“Después de la pandemia nunca pude recuperar mi peso, y como todos saber AMO comer. No hago dieta por lo cual? entrenar el triple y comer más sano. ¿Me acompañan en este camino?”, escribió en su primer post.

“Siempre priorizando la salud mental y sentirse bien con uno mismo. Esta semana haremos todas recetas sanas con verduras y haré aeróbico ¡todos los días! Dale, banquenme que me está costando horrores”, sumó.

“Quizás me daba vergüenza contarlo pero fui engordando varios julos después de la cuarentena eterna y nunca pude recuperar mi peso. Poniendo excusas todos los días y cada día viéndome peor”, explicó.

“Repito, no me importa los abdominales marcados o verme comparada a otras. Importa yo sentirme bien (dixit) conmigo y no es lo que me pasa”, continuó.

“Seguro muchas está así. ¿Nos bancamos entre nosotras? ¿Nos motivamos a movernos? Cuesta pero que bien hace. Y, les enseñaré todas recetas fáciles y sanas”, terminó.

Nai Awada, con todo contra Nati Jota: "Se reía cuando me hacían bullying"

En una nota con Intrusos, Nati Jota se metió en la polémica en entorno al acoso a Locho Loccisano en El hotel de los famosos. La influencer defendió a Emily Lucius, que fue duramente criticada en las redes sociales por su actitud dentro del reality.

En un vivo en la cuenta oficial de LAM en Instagram (@elejercitodelam), Nai Awada cuestionó a Naty Jota.

"Yo en el secundario sufrió bullying. Era acoso. Un día me tiraron un huevo. Me decían 'puro hueso', 'cara de pescado'. Ella era compañera y era cómplice de eso. Se caga de risa de lo que me pasaba", reveló la bailarina y actriz.

"Naty la defendió a Emily y digo '¿qué pueden esperar de una chica que me hizo bullying toda la vida?'", añadió.

Nai remarcó que le sorprendió cuando vio que la influencer trató de "limpiar" la imagen de Lucius. "Me indignó la actitud de esta chica porque tiene el cu... re sucio y dice 'a Emily la conozco, es re buena'. Seguramente, Emily es buena, pero lo que se vio en el reality, se tiene que hacer cargo", resaltó.

Por último, la bailarina y actriz advirtió que no teme hablar de lo que vivió en su adolescencia. "Antes no podía contar lo que viví, ahora lo puedo hablar. Y me da bronca la impunidad de las personas. Yo la pasé muy mal en el colegio", sentenció.