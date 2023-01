Nai Awada durísima con Camila Homs: "Sin cerebro"

nai awada.jpg

Al observar esto, Nai Awada fue implacable con la modelo desde las redes sociales y cuestionó el mensaje que dio: "La sin cerebro de Cami Homs sube un posteo con 800 K en Instagram promocionando a las chicas ponerse siliconas en las tetas. No tengo nada en contra de eso pero promocionarlo hermana? Para sacarlo de arriba? Mil amigas mías se las sacaron porque es súper malo", cuestionó.

Y luego aclaró sobre ese mensaje: "Hola amigos me refería al peligro de ponerse cosas en la cara y lo feo que es, no me parece saludable ni lindo! Me gusta lo natural! Yo no me operé jamás de nada antes me muero. No soy quien para opinar pero si a invitarlos a pensar sobre mas amor propio".

"Nadie habla de todo lo malo que te puede suceder con esas 2 pelotas plásticas a la altura de tu corazón. Estoy completamente en contra", cerró tajante Nai Awada.

Camila Homs habló de los fuertes chats contra Rodrigo de Paul

Hace unos días, trascendió en los medios unos explosivos mensajes que Camila Homs le había enviado a su ex y padre de sus dos hijos, Rodrigo de Paul, en medio de la guerra que mantienen hace tiempo tras separarse.

En este sentido, en charla con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, la modelo reconoció que esos chats son ciertos, que estaba muy enojada, y que le dolió que se hayan hecho público.

“Lo de los chats es verdad, son míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque eran algo muy interno”, reconoció Camila Homs.

Y agregó al respecto: “Era muy familiar, digamos, y me shockeó verlo, pero no por yo haber dicho las cosas que dije. Es más, no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije. Yo tengo mis motivos sobre por qué estaba así de enojada".

Y sobre el video desde Punta del Este donde se ve arengando a la gente a cantar contra Tini Stoessel, actual pareja de su ex, Camila explicó: "Cuando vi los videos y escuché los audios me sentí mal. Tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente".

"Me arrepentí, capaz si estaba cien por ciento sobria no lo decía, pero real que no escuchaba lo que decía la gente. Se nota el cariño de la gente y es re lindo, después en redes está la gente que te quiere y la que te mata", cerró.