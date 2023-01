Camila Homs habló de los fuertes chats contra Rodrigo de Paul

“Lo de los chats es verdad, son míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque eran algo muy interno”, reconoció Camila Homs.

Embed

Y agregó al respecto: “Era muy familiar, digamos, y me shockeó verlo, pero no por yo haber dicho las cosas que dije. Es más, no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije. Yo tengo mis motivos sobre por qué estaba así de enojada".

Y sobre el video desde Punta del Este donde se ve arengando a la gente a cantar contra Tini Stoessel, actual pareja de su ex, Camila explicó: "Cuando vi los videos y escuché los audios me sentí mal. Tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente".

"Me arrepentí, capaz si estaba cien por ciento sobria no lo decía, pero real que no escuchaba lo que decía la gente. Se nota el cariño de la gente y es re lindo, después en redes está la gente que te quiere y la que te mata", cerró.

Embed

Cinthia Fernández bancó a Camila Homs y comparó a Rodrigo de Paul con su ex, Matías Defederico

Luego de que se filtrara un explosivo audio del papá de Camila Homs diciéndole de todo a su ex yerno, Rodrigo de Paul, cuando éste decidió denunciar en la Justicia a la mamá de sus hijos por amenazas contra él y su actual novia, Tini Stoessel, Cinthia Fernández no dudó en opinar del tema.

Teniendo a su ex también futbolista, Matías Defederico, la mediática se considera una palabra autorizada para referirse el tema de el tiempo que éstos le dedican a sus hijos.

Así, cuando le consultaron por la vía virtual qué pensaba de Tini y de Paul, Cinthia Fernández no dudó en bancar a Camila Homs, que al igual que ella, está criando a sus hijas sola.

"Él es la misma raza que el anterior mencionado (Defederico). Camila hace lo que puede con todo lo que le pasó, demasiado paciente fue. Y Tini, pienso que hay que caer en él. Acáno hay vínculo entre ellos. Igual, tampoco está bueno", escribió tajante Cinthia sobre una storie hablando del tema.

Así, la mamá de Charis, Bella y Francesca comparó a de Paul con Defederico: "Yo vivo lejos, y si hace mucho que no veo a mis hijos... Ahí están las prioridades dónde las tenés muy mal puestas. Me pareció patético el poco tiempo que compartió con sus hijos, y más siendo tan chiquitos. Pero bueno, esa raza es toda cortada por el mismo cuchillo".

Al tiempo que agregó contundente: "Y de Tini no opino porque no considero que sea el mismo caso que la China Suárez, porque lo de la China fue de un cinismo total porque le hablaba a Wanda, le hablaba de los hijos y por atrás se estaba chamuyando al marido. Es totalmente distinto este caso. Hay que recaer sobre él, para mí", concluyó firme.