Nancy Pazos habló de las cremitas sexuales que la mantienen espléndida

Nanzy Pazos en A la tarde captura.jpg Nancy Pazos en diálogo con el programa A la tarde, en la pantalla de América TV.

"Yo sigo a lo que se llama ‘medicina funcional’, que básicamente lo que hace y que es furor en Estados Unidos desde hace tiempo, es compensarte lo que vos vas perdiendo con el paso de los años", comenzó explicando la ex de Diego Santilli. Al tiempo que, orgullosa de cómo luce, aseguró "Yo quiero decirles que no tengo ni un gramo de maquillaje en este momento. Tengo 54 años y no tengo bótox, no tengo nada relleno y la verdad es que me siento muy bien y saludable".

Pero le declaración más picante que sorprendió a sus interlocutores vino cuando Nanzy Pazos reconoció "Obviamente que tomo hormonas y me paso cremas. No tengo el famoso chip (sexual), pero me paso una cremita todas las mañanas para tener potencia en la vida y también sexual".

En tanto, y retomando el tema Mühlberger, se refirió a la responsabilidad de los famosos cuando se someten a alguna clase de tratamiento. Por eso explicó que particularmente ella se chequea regularmente. "Me hago exámenes de rutina cada 3 meses para saber cómo estoy hormonalmente y ver qué me falta. También es cierto que nosotros, como famosos, nos hacemos cargo hasta ahí de lo que nos pasa", admitió Nancy Pazos.

Nancy Pazos se quebró al aire al recordar su pasado

La periodista Nancy Pazos hacía 'Ruleta Rusa', su programa de radio en FM Rock´n Pop durante 2021, cuando de repente la emoción le ganó por completo mientras analizaba la mirada objetiva o subjetiva de su profesión relacionándola con su historia personal atravesada por dificultades económicas. Allí después de referirse a dichos en privado con el ex ministro del interior Rogelio Frigerio luego de una entrevista. "Cada uno es un sujeto y cuando me dicen que el periodismo tiene que ser objetivo, no. No soy un objeto, soy un sujeto. Ser sujeto implica tener una mirada determinada", sostuvo firme.

"Cada uno está parado en un lugar y las miradas son diferentes. Lo que está bueno es tratar de ver qué ves vos y qué te cuenta el otro que ve para ir creciendo entre todos", continuó Nancy Pazos y agregó "Intentar mentirnos a nosotros mismos con que en realidad todos debemos tratar de ser objetivos y dejar la ideología de lado es mentira. Uno es uno y sus circunstancias".

Nancy Pazos en la radio.jpg Nancy Pazos, periodista.

Y allí fue cuando utilizó la auto referencialidad para ejemplificar sus palabras. "Yo vivo en un barrio privado en partido de Pilar, pero nací en Villa Soldati en la casa del fondo de mis abuelos. Mis viejos no terminaron el primario y laburaron como unos negros. Miro desde ahí" explicó la conductora para mostrar de qué manera su historia personal inevitablemente atraviesa su mirada periodística en todo momento.

Tras esas palabras, Nancy Pazos se quebró por completo frente al micrófono y cerró emocionada: "Siempre voy a estar pendiente del que no llega a fin de mes porque mi vieja me mandaba a pedir fiado al almacén porque le daba vergüenza. Entonces, por mas de que yo hoy tenga lo que tengo, no puedo dejar de pensar en esa gente".