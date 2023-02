Nancy Pazos se quebró al aire al recordar su dura historia de vida: "Mi mama me echó cuando estaba embarazada" 

“Lo que a mí me pasó, y me pasa, es que fui mamá muy chica y no porque haya tenido hijos. Sino por razones que me dio la vida. Mi cabeza me hizo pensar y ver cosas desde muy chica... una de las cosas más dolorosas que yo viví fue que a los 8 años mi mamá, que está allá arriba, preguntarme ‘¿me separo de papá o no?’”, recordó entre lágrimas.

Al tiempo que agregó: “Imaginate para que a una nena de 8 años la madre le hable así. Yo era rara, a esa edad solo leía libros, que fue lo que me salvó”, sobre aquella situación.

Fue allí cuando Nancy Pazos hizo una fuerte revelación sobre su madre: “Yo me fui de mi casa a los 17. Me echaron de casa. Yo era muy liberal, sexualmente hablando, y mamá no lo entendía. Me echó y yo en ese momento estaba embarazada. Ella no sabía”, si bien remarcó que pudo perdonarla en vida.

“Me quedé con el dolor, pero pude zafar. Con mamá no pude hablar porque había un montón de cosas que no podía entender y yo las dejé pasar. Las traté conmigo, con terapia. De hecho, mis hijos lo que más valoran es que, sabiendo mi historia de que en algún momento mi mamá se había equivocado conmigo y que yo a los 17 años me quedé sola, cuando mi mamá se enfermó vino a casa, yo la traje porque estaba con demencia senil y fue dificilísimo para todos vivir esos 7 u 8 meses finales”, cerró emocionada.

Fuerte cruce de Coti de Gran Hermano 2022 y Nancy Pazos: "Vos..."

Además de ser uno de las ex participantes de Gran Hermano 2022 que más dinero cobra con canjes y presencias desde su salida de la casa, Coti Romero generó polémica tras su nueva visita programa A la Barborossa donde mantuvo un tenso ida y vuelta con Nancy Pazos.

La periodista defendía a Romina Uhrig por alguno de los tantos cruces que tuvo con la correntina dentro de la casa y Coti se defendió: “No la estoy juzgando a ella como madre. Ella me dijo ‘sos mala persona’”.

“No es la única que piensa eso, eh”, le contestó Nancy. A lo que la joven no se quedó callada: “Eso es un juego, Nancy. Todo el mundo piensa que sos mala persona también, pero no por eso… La diferencia es que yo estuve en un juego y por eso me considerás una mala persona. Vos no estuviste en un juego y te consideran una mala persona. No podemos comparar eso”.

Y luego Coti le pasó factura por algo que había dicho sobre ella: "¿Vos no me ensuciaste a mí diciendo que había tratado mal a los maquilladores y peinadores sin tener sustento? Eso no fue así".

"¿Cuándo?", se sorprendió la periodista. Y ahí Coti retrucó: "No fue así y de hecho, con los maquilladores y los peinadores me llevo súper bien". "Creo que no lo dije de vos", se defendió Pazos. "Sí, lo dijiste", le remarcó la novia del Conejo Alexis Quiroga. Y Nancy dijo: "Fue lo que escuché en maquillaje".