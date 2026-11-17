El emotivo pedido de Lorna para volver a Cuestión de peso

La participante quedó eliminada el viernes 13 de noviembre, después de casi cuatro meses de tratamiento, en una jornada especialmente difícil.

Lorna había ingresado nuevamente al programa el 20 de julio con un peso de 121 kilos y logró bajar más de 16 kilos durante su permanencia.

Sin embargo, en el último pesaje debía alcanzar los 104,200 kilos y la balanza marcó 104,900. Esa diferencia de apenas 700 gramos determinó su eliminación.

Visiblemente angustiada, la participante se despidió de sus compañeros y del equipo del programa.

“Gracias por la oportunidad que me dieron una vez más. Lamento haberme ido, lamento Susana haberte decepcionado y bueno lo intentaré otra vez”, manifestó en aquel momento.

Ahora, con el lanzamiento del súper repechaje, Lorna recuperó la ilusión de volver al ciclo y continuar el camino que había comenzado meses atrás.

Su mensaje exclusivo a PrimiciasYa apunta directamente a los seguidores del programa, quienes tendrán en sus manos la posibilidad de ayudarla a conseguir una nueva oportunidad.

Cómo votar a Lorna en el súper repechaje de Cuestión de peso

El Trece anunció un súper repechaje en el que 13 exparticipantes competirán por cuatro lugares disponibles para regresar al programa.

La votación se realiza a través del sitio oficial del canal y permite que el público elija a quienes desea ver nuevamente en el tratamiento.

Entre los aspirantes se encuentra Lorna, quien espera contar con el respaldo de los televidentes para recuperar su lugar.

“Me gustaría volver a Cuestión de peso para mejorar mi salud y mi calidad de vida. Por favor, ayúdenme”, insistió la participante en su mensaje a PrimiciasYa.

De esta manera, después de una eliminación que la dejó a muy pocos gramos de alcanzar su objetivo, Lorna apuesta al cariño del público para regresar a Cuestión de peso y continuar trabajando por su salud.