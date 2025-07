Natasha Rey defendió a Wanda Nara y fulminó a la China Suárez con una frase lapidaria

"Yo soy mamá, también me cagaron mi familia. No soy una nena ni tampoco pobre. Tengo lo mío solita. O sea, no juegues conmigo", escribió al programa que conduce Yanina Latorre, ante la pregunta de si había visto a Mauro en algún momento.

Desde SQP le preguntaron si conocía a la mayor de las Nara. Lo negó, pero expresó su deseo de verla en algún momento: "No la conozco ni hablé nunca. La verdad que me cae re bien ella y Pampita. A todas las que nos cagaron la familia, las banco". Y agregó, en clara alusión a Suárez: "Estos gatos vienen y rompen todo".

"Como te repito, puedo vivir hasta los 80 años con lo que logré en mi vida. Vivo en barrio privado, tengo propiedades en Brasil, Uruguay y Argentina. No necesito nada de nadie", cerró.

Señalan a Wanda Nara en medio del escándalo por el video privado de Mauro Icardi con Natasha Rey

En el programa Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias se refirió al escándalo que sacude nuevamente a Wanda Nara, esta vez por la difusión de un supuesto video íntimo de Mauro Icardi, viralizado por la modelo uruguaya Natasha Rey.

Durante su participación, la panelista lanzó información exclusiva que pondría en duda el relato de Rey, quien asegura haber tenido contacto directo con el futbolista. "Me están llegando pruebas que indican que en realidad esta chica, Natasha, nunca mantuvo comunicación directa con Mauro Icardi. Me explicaron que, a partir de ciertos aspectos técnicos de Instagram, se pudo comprobar que está mintiendo", afirmó Iglesias con contundencia, sugiriendo que la versión pública de los hechos podría haber sido manipulada.

Por su parte, el conductor Pampito aportó nuevos datos que complicarían aún más a Wanda. Según reveló, las miradas apuntan a la empresaria como posible responsable de haber hecho llegar el material a Natasha Rey.

"La están señalando a Wanda como la persona que le habría enviado el video íntimo a esta chica para que lo publique, lo que implicaría que este podría ser un material privado que Mauro le habría enviado a Nara en su intimidad", explicó Pampito, dejando en evidencia la delicadeza del tema.

Además, el periodista aseguró que la mediática se encuentra profundamente preocupada por la situación y está buscando asesoramiento cercano. "Wanda está muy inquieta por todo lo que está pasando y está conversando con Pochi. Además, Fernanda también está investigando y descubriendo que esta historia podría ser una mentira", agregó, en relación a las dudas que comenzaron a surgir sobre la veracidad del relato de Natasha Rey.