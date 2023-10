Nati Jota mostró parte de su diario íntimo con detalles del reencuentro con su ex

Nati Jota mostró lo que volcó a papel, escrito por ella misma, cuando se reencontró con su ex novio tras tres meses sin verse, lo que fue una de las situaciones de su vida que más nervios le generaron.

“No me imagino así ni los nervios de ir al Bailando y no se me ocurre un ejemplo más grave que ese, solo este. Ni sé si estoy feliz de lo nerviosa que estoy; que llegue ya, que empiece ya y que no termine nunca... A diferencia de todas las otras instancias que nos dan nervios”, había escrito la conductora y lo compartió con sus más de 2.6 millones de seguidores.

Y remarcó: “Esto lo escribí mientras esperaba a que llegara la persona con la que me había separado hacía tres meses. Desde entonces, no lo veía. Mi letra es horrenda, pero juro que está mucho más garabateada de lo nerviosa que estaba. Temblaba. Escribí hasta que sonó el timbre, literalmente”.

La desgarradora carta de Nati Jota sobre el asesinato de Morena en Lanús

En su programa en Olga, Nati Jota, conductora de Sería increíble, leyó una carta que escribió tras conocerse el asesinato de Morena Domínguez, una nena de 11 años que fue víctima de un violento robo en la puerta de su colegio.

"A los 11, que la mayoría ni llegamos a preguntarnos qué es la muerte o qué pasa después, Morena ya lo sabe, desde dónde esté lo sabe, cuando todavía no tenía que saberlo", comenzó diciendo la influencer.

"Y eso pasa porque algo está roto, algo está muy roto en una sociedad en la que matan a una nena de 11 años para robarle la mochila, estamos rotos, nos acostumbramos a ver morir, ver matar, ver matar, ver morir", siguió.

"La única motivación es tener suerte para que no nos pase a nosotros ni a la gente que queremos, porque nadie genuinamente cree que las cosas pueden cambiar, entonces disparamos para todos lados, porque por dentro nos morimos de angustia, porque el roto, el roto en serio, cree que no tiene arreglo", agregó.

Nati finalizó su descargo con un mensaje para la clase dirigente. "Quiero pensar que sí y que pensemos todo que sí y que de una vez por todas quienes tengan la responsabilidad de arreglar lo tanto que se rompió dejen de comportarse como si tuvieran 11. Ya, cuanto antes, ahora mismo, tenemos que arreglarlo todos, pero tienen que empezar los que más responsabilidad y poder tienen, los que todos los días piden nuestro voto", concluyó.