Nati Jota se quiso defender y expuso su vínculo con Nico Occhiato tras el blanqueo con Flor Jazmín Peña

“Con Nico no solo nunca fuimos pareja, sino que jamás pasó nada. Nunca chapamos, nada. Yo estoy con alguien tres veces y ya blanqueo, así que imaginate”, comenzó diciendo Nati.

La influencer reconoció que siempre le pareció un chico muy lindo, pero jamás lo vio como algo más que un amigo: “Nico era mi jefe, mi amigo, una especie de mezcla rara de vínculo. Lo que pasó fue que se generó una dinámica al aire de tirarle onda y por eso me decían que yo estaba enamorada o que gustaba de él, cuando nada que ver. Es fachero, no soy ciega, pero jamás me pasó eso”.

“Como dije, el vínculo pasó por el lado de ser re amigos y compañeros y un montón de cosas. No pasó nada con él. En mi caso era un juego. Yo me subí con humor y aparte ya sabía que Nico y Flor estaban juntos”, remarcó.

En el piso de Socios dudaron de los dichos de Nati. Paula Varela expresó: “Dio demasiada explicación. A mí, gente que trabajaba en Luzu, me dice que ella estaba muerta con Nico pero él nunca terminó de subirse a esa”. “Está despechada”, sentenció Mariana Brey.

La confesión escatológica de Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato tras haber blanqueado su romance

A poco de haber blanqueado su noviazgo, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato hicieron una revelación escatológica al aire en Nadie dice nada, su programa en Luzu Tv, que por estos días sale en vivo desde Pinamar.

“¿Ustedes van a ser una pareja que si sale el pedito, sale?”, quiso saber Momi Giardina. “No, eso no me gusta”, respondió el conductor, tajante. "No voy a emitir comunicados al respecto", acotó, en tanto, la bailarina.

Los integrantes del equipo dedujeron que, por la reacción de los protagonistas de esta historia de amor, esa situación ya ocurrió. "Ya pasó.... ya pasó", empezaron a decir todos en la mesa.

"A mí no me gusta eso", remarcó Nico. "Yo soy la más relajada. Viste cuando vos decís, hablémoslo con más naturalidad. Entonces tengo que fingir demencia. ¿Y lo que pasó? ¿Qué es esto que acabo de oír?”, admitió Flor. "Para mí hay que fingir demencia", remató el conductor.