Nazarena di Serio contó el drama que vivió durante su infancia

A todo esto, se suma la información que contó en una entrevista con el diario Clarín hace unos días. "Todo nos costó mucho. Mi mamá laburó toda la vida para darme lo mejor que podía. Hacía changas, limpiaba casas por hora. Después, en un momento, nos pusimos a vender juntas sahumerios por la calle", contó la rubia.

“Mi mamá siempre priorizó mi estudio. Además, yo comía en el comedor de la escuela porque no había plata en casa. Siempre vi a mi mamá remándola un montón. Vivíamos en una casa normal, sin lujos. Las vecinas me pasaban útiles y ropa que no usaban”, sumó en esa nota.

Nazarena Di Serio se quebró al despedirse de Arriba argentinos

Nazarena Di Serio, quien fue una de las reemplazantes de Darío Barassi al frente de 100 argentinos dicen, se quebró este viernes al despedirse de Arriba argentinos después de muchos años. La locutora encarará otro proyecto en el canal y no pudo evitar las lágrimas sobre el final del noticiero del Trece.

"Es un final de Arriba argentinos distinto porque Naza nos deja. Tiene un montón de proyectos. Estamos apenados porque nos deja, pero contentos por sus nuevos proyectos. Que vengan todos los chicos. Tenemos un regalo para vos", dijo el conductor Marcelo Bonelli, entregándole a Nazarena Di Serio un ramo de flores.

Ya quebrada en llanto, la locutora expresó: "No tengo más que palabras de agradecimiento. Marce, quiero agradecerte. Me encantó haber empezado en la casa de Arriba argentinos con vos, con Débora (Pérez Volpin). Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la carrera. En mi comienzo".

Y destacó: "Gracias a todos los de producción, a las chicas de maquillaje y peinado. Matías (Bertolotti), sin vos nada de esto hubiera pasado. Gracias por enseñarme todo. De todos aprendí un montón de cosas".

"Acá se hace una familia, porque nos conocemos las caras cuando estamos de malhumor y cuando estamos contentos", finalizó Nazarena muy emocionada.