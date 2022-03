Nazarena Di Serio se quebró al despedirse de Arriba argentinos

Ya quebrada en llanto, la locutora expresó: "No tengo más que palabras de agradecimiento. Marce, quiero agradecerte. Me encantó haber empezado en la casa de Arriba argentinos con vos, con Débora (Pérez Volpin). Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la carrera. En mi comienzo".

Y destacó: "Gracias a todos los de producción, a las chicas de maquillaje y peinado. Matías (Bertolotti), sin vos nada de esto hubiera pasado. Gracias por enseñarme todo. De todos aprendí un montón de cosas".

"Acá se hace una familia, porque nos conocemos las caras cuando estamos de malhumor y cuando estamos contentos", finalizó Nazarena muy emocionada.