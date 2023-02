Nazarena Vélez compartió un video muy tierno de Barbie Vélez amamantando a Salvador

La ex vedette contó que está acompañando a su hija en todo momento y compartió con sus seguidores un tierno momento cuando Barbie amamantaba al bebé.

“Hora de cenar”, escribió Naza, sensibilizada al captar los primeros pasos de su hija en su nuevo rol, luego de revelar las intenciones de la actriz de tener más hijos.

La emoción de Nazarena Vélez por la llegada de su nieto

En diálogo con LAM(América), Nazarena Vélez dio precisiones de las horas que cambiaron su vida para siempre. “Estoy muy emocionada”, dijo la actriz sin poder aguantar el llanto.

“La verdad que es fuertísimo, aparte tuve la bendición de poder presenciar el parto y estoy todavía muy pero muy conmovida”, señaló. Y contó que el desenlace había sido muy rápido.

“No esperábamos que fuera hoy, porque Barbie vino a hacerse un control. Y cuando me llamó, a las 3 y 20 de la tarde, me dijo: ‘Mami, me hacen la cesárea ahora’. Y me volví loca. Le hicieron el control y se dieron cuenta de que no se estaba moviendo tanto Salvi, entonces el médico dijo: ‘Entre sacarlo hoy o sacarlo el lunes o el martes, vamos a sacarlo hoy, si total ya está de 40 semanas. Y lo bien que hicieron, porque tenía el cordoncito dando vueltas. Así que salió perfecto, en el momento indicado. Gracias a Dios”, afirmó.

También contó que cuando recibió el llamado de la flamante mamá, le estaba preparando la comida a Titi, su hijo menmor. “¿Viste cuando no sabés que hacer? Pero yo soy muy operativa, así que organicé mi casa y salí corriendo. Y gracias a Dios llegué y gracias a Dios también pude ingresar”, relató. La que estaba tranquila era Barbie, que la calmó cuando llegó a la clínica. “Fue todo hermoso, hermoso”, repitió.

“Barbie está muy bien, Lucas es un genio, también”, dijo sobre los flamantes padres. “Barbie le está dando la teta al bebé en este momento. Es muy lindo verla a ella tan valiente, tan entera, está con una sonrisa”, destacó conmovida.

Barbie Vélez