Nazarena Vélez le respondió a Carmen Barbieri y la fulminó: "Que lo maneje en terapia"

Y este jueves, en vivo, Nazarena le respondió a Carmen: "Que lo maneje en terapia. Si estoy en un programa y dicen que se van a tatuar un pene y no me río es porque no estoy prestando atención a lo que habla mi compañera. Si yo me quisiera hacer una fiesta de esto me la hago, estoy a días de ser abuela y no me interesa", comenzó la angelita.

"Siento que Carmen no entendió nada. Hace dos meses me quería pedir disculpas, y ahora me amenaza. Yo creo que no soporta que la ignoren", sumó.

"Me estoy comportando como una señora y no por ella porque no lo merece, sí por mi hija, me tendría que pedir disculpas pero no me interesa. Carmen no soporta que la ignore", añadió la mamá de Barbie Vélez.

"Ella como madre debe estar pasando un mal momento. Debe ser triste, uno se replantea un montón de cosas como mamá, uno se debe replantear por qué su hijo no respeta a ninguna mujer", cerró Nazarena.

Carmen Barbieri ninguneó a Nazarena Vélez, en medio de la escandalosa separación de Fede Bal

El martes en LAM (América TV), Yanina Latorre reveló que Sofía Aldrey y Fede Bal terminaron su relación. La joven descubrió que el actor le fue infiel con otras mujeres del ambiente artístico.

En las últimas horas, en su programa en Ciudad Magazine, Mañanísima, Carmen Barbieri se lamentó por la ruptura sentimental de su hijo. "Si no estaban bien hace tiempo, lo mejor es separarse", afirmó.

Además, la ex vedette lanzó un dardo contra Nazarena Vélez, que mientras Yanina hablaba en LAM sobre de las infidelidades de Fede, se mantenía en silencio, pese a que no podía disimular sus caras.

"Yo cuando veo a Nazarena veo la pared. Para mí es transparente. Es de celofán Nazarena Vélez”, aseguró Carmen, irónica, en referencia a la panelista del ciclo de Ángel de Brito.

"Las caras de cierta gente son como diciendo 'viste, tenía razón'. Si yo hablara… Si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras”, sentenció la figura de Ciudad Magazine.