El dolor de Carmen Barbieri al hablar de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey: "Dicen que yo..."

Y continuó, tras su reciente viaje a Villa Carlos Paz para ver a Fede en el teatro: "No me meto en su vida privada. Prefiero que hablen los protagonistas... Si él me cuenta, yo escucho y no cuento. Pero yo sospechaba, porque fui a verlo y no estaba Sofi".

Luego, Carmen aseguró que su hijo está mal anímicamente por la separación: "Era una relación de muchos años. Él está triste. Creo que no va a hablar... Yo lo lamento mucho. Yo a ella la quiero mucho. Quiero que sean felices los dos".

"Si no estaban bien hace un tiempo, lo mejor es separarse para no lastimarse", finalizó Carmen Barbieri.

Quién es la famosa actriz vinculada a Fede Bal en medio de su escandalosa separación de Sofía Aldrey

El martes, en el programa LAM, América Tv, Yanina Latorre reveló los motivos escandalosos que causaron la separación entre Fede Bal y Sofía Aldrey.

Al parecer, ella decidió terminar la relación al enterarse de las infidelidades del actor y un detalle tremendo por el que se habría dado cuenta de esto.

Aldrey tenía vinculado su lavarropa al celular y se dio cuenta que Bal lavaba las sábanas de la cama a extrañas horas luego de sus supuestos encuentros íntimos con otras mujeres.

"Ella veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas cuando se iban las mujeres de su casa", indicó Yanina Latorre.

Luego también reveló algunos pasajes de las charlas hot que tendría Fede con otras mujeres. Lo cierto es que la panelista también precisó que Bal habría tenido un affaire con otra famosa y casada: Claudia Albertario.

"Cuando ella (Sofía) se va a Capital él (Fede) le dice a un amigo 'no me dan los memes para decir la gente que me voy a gar*** esta noche'. La fiesta del helicóptero fue tremenda", reveló Latorre.

"Hay actrices, bailarinas, mucha bailarina. Chicas que van y vienen. En un día varias. Una de las amantes de Fede Bal es Claudia Albertario", señaló.

Cabe recordar que a mediados del año pasado Claudia Albertario desmintió rumores de separación del empresario Jerónimo Valdivia, padre de sus dos hijos, Simona y Dante, con quien se casó en 2014.