Una ex de Fede Bal reveló detalles de los reiterados engaños que terminaron con su relación

"No me sorprende nada. No es diferente a lo que hemos vivido todas las ex de Fede", aseguró la joven en relación a la escandalosa separación de Fede y Sofía.

Bianca remarcó que ella decidió cortar el vínculo por los reiterados engaños. "Le descubrí varias infidelidades. Y me cansé de bancarlo. Me separé porque me cansé de los engaños", enfatizó.

La actriz relató un hecho, que marcó una ante y un después en el noviazgo. "Pasaron varias situaciones. Una noche, yo estaba en un boliche con mis hermanos y él estaba en una fiesta. La idea era encontrarnos. Yo lo esperaba, la hora pasaba y no llegaba. Se entretuvo con una famosa, casada y con hijos", detalló.

Por último, Bianca advirtió que en el ambiente artístico es conocida la fama de "mujeriego" del actor. "Las mujeres que se acercan a él saben muy bien cómo es", remató.

sofia-aldrey-fede-bal.jpg

La reacción de Estefi Berardi tras la filtración de los chats hot con Fede Bal

Tras la difusión de los chats hot con Fede Bal en Intrusos, Estefi Berardi se comunicó con el programa de Flor de la V y advirtió que les iniciará acciones legales.

"Estefi dice: 'esto es un disparate, me van a tener que pagar los daños y perjuicios, se están encargado de esto mis abogados'", reveló Pampito en el ciclo de América TV.

Maite Peñoñori fue por más y aseguró que hay más pruebas de la relación entre el actor y la panelista de LAM.

"No solo tuvieron sexo en un auto, sino que también habría tenido sexo en la misma casa de Carmen Barbieri, en otro cuarto. Y hay pruebas de esto", precisó la panelista.

Al finalizar, Guido Záffora indicó que Fede aún estaba con Sofía cuando empezó su romance con Estefi. "A mí lo que me dicen es que Sofía todavía no era la ex cuando pasó todo esto", cerró.