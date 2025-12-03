Fernanda Metilli expuso a una seguidora por un mensaje agresivo: su tajante respuesta

Fernanda Metilli

El mensaje de amor de Rada a Fernanda Metilli por su aniversario

Agustín Aristarán, más conocido como “Soy Rada”, está súper enamorado de su novia, Fernanda Metilli. Por eso, le dedicó (en abril de 2022) un romántico posteo en Instagram. Feliz por su aniversario de novios, remarcó que es muy feliz junto a su lado.

El conductor compartió varias fotos con la comediante que ilustran los momentos más felices de su relación y contó que cada día que pasa la ve más hermosa: “Dicen por ahí que con el tiempo las parejas se desgastan y oxidan. Este no sería ser el caso. Hoy cumplimos un año más pateándola junt@s, de la mano. Mujer que cada día que pasa la veo más hermosa“.

“Comentario del hate: ‘¿Por qué lo ponés acá y no se lo decís personalmente? ¿No te parece más real?’. Mi respuesta: "Se lo digo todos los días y por otro lado es mi IG y pongo lo que se me cantan los dos huevos“, cerró Rada, atajándose antes de que algún detractor lo critique por expresar su amor en Instagram.