Quiénes son los participantes que se salvaron de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

Qué picante frase comentario le hizo Andy Chango a Wanda Nara sobre Maxi López en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a regalar un momento cargado de humor. Wanda Nara, fiel a su estilo filoso, le lanzó una chicana a Andy Chango y el músico, con rapidez y mucha ironía, no dudó en devolverle el comentario con una respuesta que hizo estallar de risa al estudio.

La situación se dio apenas comenzado el programa, cuando la conductora observó: "Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi (Giardina)". Sin perder tiempo, Chango reaccionó con dramatismo: "Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada".

Lejos de quedarse en silencio, Wanda redobló la apuesta con otro comentario picante: "No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?". Andy, con su característico sarcasmo, retrucó: "Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo". La ocurrencia generó carcajadas inmediatas entre los presentes.

La conductora intentó corregirlo: "No, te contó mal tu amigo". Pero el músico prefirió no seguir alimentando la polémica y más tarde, en su entrevista individual, aclaró: "No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades".

El intercambio dejó en evidencia que la química entre Wanda y Andy es una garantía de entretenimiento. Más allá de la cocina, el reality también se disfruta por estos cruces inesperados que aportan frescura y diversión a cada gala.