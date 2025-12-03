A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DURA COMPETENCIA

Quiénes son los participantes que se salvaron de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

Dos participantes de MasterChef Celebrity se salvaron de la gala de eliminación al preparar la mejor torta argentina de la noche.

3 dic 2025, 00:30
masterchef celebrity
masterchef celebrity

Este lunes, MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a sorprender con un desafío que puso a prueba la creatividad y el trabajo en equipo de los participantes. En esta ocasión, los famosos tuvieron que cocinar en duplas y preparar una tradicional torta argentina, con la particularidad de que dos concursantes lograrían salvarse de la gala de eliminación.

La receta elegida no fue sencilla: una torta de 25 capas rellena con dulce de leche y cubierta con glasé real. La masa, elaborada con harina, manteca, azúcar y huevos, exigía precisión y paciencia para lograr el resultado esperado.

Leé también

El error imperdonable de Sofi Martínez al responder sobre Maradona en MasterChef Celebrity: "¡Buscate otro trabajo!"

el error imperdonable de sofi martinez al responder sobre maradona en masterchef celebrity: ¡buscate otro trabajo!

Para definir las parejas, los concursantes participaron primero de un juego de preguntas y respuestas sobre Argentina. Miguel Ángel Rodríguez se consagró ganador y obtuvo el beneficio de armar las duplas. Así quedaron conformadas: Rodríguez junto a Sofía “La Reini” Gonet, Sofi Martínez con Andy Chango, Alex Pelao con Julia Calvo y La Joaqui con Emilia Attias.

Tras una intensa jornada de cocina, dos equipos lograron destacarse frente al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Las preparaciones de Sofi Martínez y Andy Chango, y la de Alex Pelao con Julia Calvo, fueron las que más impresionaron por su sabor y presentación.

Por último, los chefs decidieron que la dupla ganadora fuera la de Sofi y Andy, quienes se llevaron los elogios y consiguieron esquivar la próxima gala de eliminación.

Embed

Qué picante frase comentario le hizo Andy Chango a Wanda Nara sobre Maxi López en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a regalar un momento cargado de humor. Wanda Nara, fiel a su estilo filoso, le lanzó una chicana a Andy Chango y el músico, con rapidez y mucha ironía, no dudó en devolverle el comentario con una respuesta que hizo estallar de risa al estudio.

La situación se dio apenas comenzado el programa, cuando la conductora observó: "Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi (Giardina)". Sin perder tiempo, Chango reaccionó con dramatismo: "Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada".

Lejos de quedarse en silencio, Wanda redobló la apuesta con otro comentario picante: "No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?". Andy, con su característico sarcasmo, retrucó: "Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo". La ocurrencia generó carcajadas inmediatas entre los presentes.

La conductora intentó corregirlo: "No, te contó mal tu amigo". Pero el músico prefirió no seguir alimentando la polémica y más tarde, en su entrevista individual, aclaró: "No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades".

El intercambio dejó en evidencia que la química entre Wanda y Andy es una garantía de entretenimiento. Más allá de la cocina, el reality también se disfruta por estos cruces inesperados que aportan frescura y diversión a cada gala.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity

Lo más visto