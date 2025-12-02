Rocío Pardo salió al cruce y desmintió la versión más fuerte de su casamiento con Nicolás Cabré
A pocos días de dar el “sí” con Nicolás Cabré, Rocío Pardo rompió el silencio para desactivar un rumor que circulaba desde hacía meses y respaldó su palabra con la versión de la wedding planner.
Ya en la cuenta regresiva para la boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré este 6 de diciembre en la villa serrana de Carlos Paz en Córdoba, una vez más la pareja quedó en el ojo de la tormenta con un controvertido dato que circula desde hace un par de meses: que los novios habrían decidido cobrar la tarjeta a sus invitados.
Por aquel entonces se habló de 100 dólares que deberían pagar los asistentes a la celebración en concepto del cubierto, lo que sin duda generó desconcierto y asombro. Versión que se incrementó debido a que ninguno de los novios salió en su momento a confirmar o desmentir esa versión.
Así las cosas, a unos pocos días del casamiento, ahora fue Rocío quien salió a aclarar semejante rumor echando por tierra cualquier especulación y derribando de manera definitiva cualquier tipo de especulación.
Lo cierto es que en la noche del lunes, mientras abordaban el tema en LAM (América TV), fue Pilar Smith, que debutó como angelita en el programa de Ángel de Brito, quien se contactó con la actriz y bailarina y negó rotundamente aquel rumor de manera terminante.
"Hola Pili, es mentira", fue el mensaje que la novia de Cabré le envió en vivo a la periodista despejando así cualquier duda sobre el supuesto cobro de la tarjeta para asistir a la fiesta de su casamiento. Al tiempo que Smith agregó que los novios "se tatuaron". "Ella se tatuó el nombre de él, y él el nombre de ella. Él en la pantorrilla y ella en el pie", reveló.
En tanto, según aseguró desde X Nahuel Saa, conocido en redes como La Criti, la Wedding Planner encargada justamente de la organización de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo también le negó de plano aquella versión surgida meses atrás.
"¡No sé de dónde sacan eso! ¿Quién cobra tarjeta? Por lo menos en 24 años que hago fiestas nunca tuve un cliente que cobre a sus invitados", puede leerse en la captura del mensaje que intercambió con la organizadora del casamiento y publicó desde su cuenta en la ex red social del pajarito.
Cuál es el real vínculo de Rocío Pardo con Rufina, la hija de Nicolás Cabré, y qué piensa de la China Suárez
Nicolás Cabré y Rocío Pardo lograron no solo afianzar su romance, sino también construir una convivencia familiar estable junto a Rufina, la hija que el actor comparte con la China Suárez. Con el paso de los meses fueron moldeando una dinámica fluida, donde cada uno ocupa un rol clave en la rutina de la niña y todo funciona con una naturalidad que sorprende.
Lejos de mantener su vida privada completamente bajo llave, ambos suelen mostrar en redes algunos de los momentos que comparten: escapadas, pequeñas aventuras cotidianas y escenas domésticas que dejan ver la armonía con la que se mueven como familia ensamblada.
A pocos días de dar el “sí”, la pareja está enfocada en los detalles finales del gran paso que darán este 5 de diciembre. Ese día celebrarán su unión con un festejo pensado desde Córdoba —la provincia de origen de Rocío—, donde reunirán a sus afectos más cercanos. Todo está encaminado y solo quedan los últimos preparativos para que la fiesta tome forma definitiva.
La productora teatral, que mantiene un vínculo muy cercano con la pequeña, habló del video que publicó recientemente luciendo su vestido de novia. “Fuimos juntas, ella se está haciendo otro vestidito. Yo no había visto nada de ella y ella no había visto nada mío. Así que fue sorpresa para las dos”, contó, dejando en claro la complicidad que las une.
En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez), agregó: “Tenemos una relación hermosa, es una niña linda, feliz, amable, muy empática. Para mí es un orgullo compartir con ella. Ella es muy curiosa, cuando hicimos nuestro viaje a Japón nos sorprendía con qué ojos miraba el mundo. Es lindo ver que una nena sea tan curiosa y le guste aprender, otras culturas, otros idiomas. Acompañamos lo que ella decide en su curiosidad”.
También se refirió a la buena sintonía que mantiene con la China Suárez, la mamá de Rufina: “Hoy quizás es público, pero es nuestra intimidad, puertas para adentro hay mucha armonía, mucha paz, hoy se refleja en un comentario pero siempre estuvo”.
Más adelante, Catalina Dlugi le preguntó si piensa en la maternidad. La respuesta de Rocío fue sincera y abierta: “Uno va hablando con el presente que tiene, yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa, no quiero decir no para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras”.