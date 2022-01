Nicolás Furtado se animó a hablar tras la relación frustrada con la China Suárez

Cuando le preguntaron cómo se llevaba con la fama, Furtado dijo: "En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo. No le doy mucha trascendencia o trato de que no sea algo tan importante tampoco. Es una consecuencia de mi trabajo. Así que nada, no es ni más ni menos que eso”.

Vale recordar que Ángel de Brito contó que lo de Nicolás Furtado y la China Suárez no funcionó porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar esa situación.

image.png Nicolás Furtado y Ester Espósito

La primera foto de La China Suárez y Nicolás Furtado juntos en Europa

El lunes en el ciclo Intrusos, América, se analizó el escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y La China Suárez y surgió un nuevo nombre en torno a la actriz.

Se trata del actor uruguayo Nicolás Furtado, protagonista de El Marginal, quien habría tenido un acercamiento con Suárez cuando se estaba separando de Benjamín Vicuña.

Esto se habría dado previo al mensaje del actor chileno en público confirmando la ruptura con la madre de sus hijos Magnolia y Amancio.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, expresaba en público Vicuña confirmando la separación.

"Ella (Suárez) hace una fiesta, va Peter Lanzani de invitado, que es amigo de ella. Y lo que me dicen es que Peter fue como un anzuelo y lo muestra a él pero había otra persona invitada a esa fiesta y que es el que habría pasado la noche en esa casa fantástica que le regaló Benjamín Vicuña. El que estaba esa noche y que habría estado varios días con Eugenia Suárez, el hombre elegido de ese momento fue Nico Furtado", explicó Karina Iavícoli.