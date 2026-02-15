Beto Casella, en una charla sin filtro: "Nunca me levantaron un programa por bajo rating"

"Lo primero que hice fue ser colaborador en diferentes revistas, diarios y Alfredo Leuco es el que me da la oportunidad de entrar a la revista Somos de Atlántida. Después la misma editorial pasó a la revista Gente que ahí hice una carrera más sólida. La revista Gente te daba una formación de amplitud, de cabeza, de pensar en lo periodístico: de una maestra rural hasta Valeria Mazza. Y yo mantengo ese criterio en la radio sobre todo cuando hay que elegir la noticia. Es noticia desde un tsunami o Donald Trump, hasta Shakira y Wanda Nara", destacó el periodista y animador al comenzar la entrevista.

Embed

-¿Cómo será BTV?

El programa va a tener ese ADN con el que venimos, algunos informes habrá, me gusta el informe, el resumen en un ratito de cosas que pasaron en el día. Me parece que vamos a abordar un poquito más de información. Este año hablé con la producción para ampliar más el espectro de muchas de las cosas que pasan durante el día, pero eso va a ser un fragmentito menos de la mitad del programa que dura una hora y media. El ciclo que yo hacía hasta ahora era un esquema bien rígido: informe, piso e informe. Ahora habrá un poco de música y humor.

-¿Los vamos a ver cantando?

Sí, nos van a ver cantando porque yo quiero que cante el panel. Bien o mal hay varios que están estudiando canto por lo cual un adelanto que te puedo dar es que van a estar cantando. Todo va a estar en pequeñas dosis. Ya sabemos que va a estar Pachu Peña y habrá algunas sorpresas, va a estar llenito el programa. Creo que podemos hacer una cosa linda que sea una alternativa a los pesos pesados que tenemos al frente en ese horario como Gran Hermano, Pergolini y no sé si va a estar Tinelli. Pero también es divertido ir contra Gran Hermano, Pergolini o Tinelli, pesos pesados de la televisión.

-¿Cómo vivis el cambio de canal y que casi todos tus compañeros te acompañen en este nuevo proyecto?

Eso fue una de las cosas más lindas que me pasó en mi vida, no solo en la vida televisiva. La verdad que yo estaba un poco agobiado, sentía que el trato no era el mejor en El Nueve. Yo podría haber seguido diez años, pero cuando vi algunas señales dije 'me parece que yo al menos estoy para cambiar de aire'. Todos los años me llamaban de todos los canales y este año escuché con más atención, y de todas las propuestas la de América fue la más generosa por un montón de cosas.

-¿Cómo recibiste la propuesta de América?

A mí me llaman y yo lo que hago es decirles a mis compañeros 'chicos, chicas tengo esta propuesta, si alguien se quiere sumar bienvenido'. Para mí es mucha responsabilidad decirles a diez o quince personas 'vamos', nadie tiene comprada la audiencia. Si todos como decisión personal quieren estar en este proyecto vinieron porque son adultos y lo decidieron, pero yo no tuve que empujar a nadie. Vos por puro cariño no te cambias de lugar, de canal, se nota que creen en mí y espero que no los defraude.

-¿Y cómo quedó tu vínculo tenés con Edith?

Ella quedó un poco angustiada y mi respuesta fue 'dale Negra ahora déjate de joder y ponele toda la onda, todo el amor, disfrutalo porque ahora depende de vos'... Pero yo le dije que se tenía que quedar, ella está conforme con la situación en la que está, si estas con dudas no vengas. Y así fue todo.

-¿Has visto Bendita con la conducción de ella?

He visto poco, veo un poco de todo lo que veo y lo que no veo, lo veo por redes.

Embed

-¿Cómo te ves en el nuevo horario de las 22?

Me gusta. Con nuestra propuesta es indescifrable saber cómo nos irá en rating porque yo vengo de otro canal, otro público... Si uno supiera cómo le va a ir aunque es obvio que quiro que nos vaya bien. Estamos en el horario más difícil de la tele, vamos contra el celular, el cansancio diario, Gran Hermano, Pergolini... Iremos con el equipo a pelear una pelea desigual, pero lo vamos a dar todo. Yo no tengo ni idea de cuánto medir hoy está bien o cuánto está mal, tengo más o menos una idea de lo que al canal le parecería que está bárbaro o que sería un desastre. La verdad si sigo conservando el culo que tuve toda mi vida, nunca me levantaron un programa por bajo rating.

-Vas a compartir el prime time con Ángel de Brito después de haber competido con él...

Con Ángel hemos tenido una competencia, no sé, de años, pero siempre amistosa y de buena onda. A veces mensajeándonos en vivo los dos, la verdad que debería ser así, la tele no debería ser una carnicería. Me parece que va a ser una linda noche de América para la gente que le gusta la tele en vivo, el mundo del espectáculo que es lo que viene ofreciendo el canal. A mí me gusta la pantalla de América como está hoy, así que creemos que es una linda propuesta.

-¿Hay otras propuestas para el 2026 al margen de la radio y la tele?

Me llamaron de dos o tres streaming importantes, pero me pasó el año pasado que me entusiasmé con Bondi, tenía ganas y al cuarto día dije 'cómo me embarqué en una locura diaria de cuatro horas de radio, streaming y televisión... cuánto lo puedo aguantar'. Así que mucho no me puedo sumar si quiero hacer un programa de radio llenito y un programa de tele. Tampoco me gusta estar todo el día laburando, me gusta vaguear a mí... Yo soy muy de bar, puedo estar dos horas hablando con alguien y no quiero perder eso.

-¿Pensas cómo será tu vida cuando te retires de la tele?

Yo no voy a extrañar la tele cuando termine. Cuando me echen, no me va a agarrar: "¡Uh, qué depresión!". Para nada, no me veo yendo a un canal de televisión llevando los avisos... Me parece que en algún momento se van a cansar de mí, de nuestro producto, de lo que ofrecemos como programa. Cuando se cansen, ya está. En general, los grupos que armo son para divertirse y yo creo que los testigos que estuvieron haciendo Bendita 20 años, creo que no te podrían hablar de un incidente o una discusión, ni en un corte, así fuerte. Hacer tele 20 años con gente feliz es el principal orgullo. Hemos hecho un éxito modesto y ojalá así sea en América ahora.

Beto Casella y el panel (2)

Quiénes estarán con Beto Casella en BTV por América TV

Beto Casella vuelve a la televisión abierta y ya tiene todo definido para su desembarco en América TV. El conductor iniciará una nueva etapa en la señal con un proyecto propio que marcará su regreso al prime time, en una franja clave donde buscará instalar conversación y recuperar protagonismo en la agenda diaria.

Luego de cerrar un ciclo extenso y exitoso, Casella encara este desafío con energías renovadas y una propuesta que combina actualidad, ironía y análisis, ingredientes que forman parte de su sello. La apuesta es clara: volver a posicionarse en un horario fuerte con un formato dinámico y adaptable al ritmo de la televisión actual.

Según confirmó PrimiciasYa, el debut está previsto para el miércoles 18 de febrero a las 22 horas. El programa se llamará “BTV” y contará con la producción de Mandarina Contenidos. El nombre apunta a una identidad simple y directa, alineada con el estilo frontal y punzante que caracteriza al conductor.

Uno de los ejes centrales será un panel amplio y rotativo que reunirá distintas miradas sobre política, espectáculos, actualidad y cultura pop. El equipo estará conformado por Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Pachu Peña.

La propuesta buscará combinar debate, información y momentos de humor con impronta propia, apostando también a generar repercusión en redes sociales y contenidos virales. Con este lanzamiento, América TV refuerza su prime time y apuesta a una figura con trayectoria y estilo definido. La fecha ya está marcada y la expectativa empieza a crecer de cara al estreno.