Candelaria Tinelli confirmó su relación con un jinete tras una sugerente publicación

“Viene de cortar con alguien que también negó. Fueron vistos en la fiesta de fin de año del club hípico y ahí estaba el ex”, comenzó explicando.

Desde entonces, las pistas se acumularon hasta que llegó la historia compartida que terminó de encender las redes. Sin declaraciones formales ni fotos posadas, Cande eligió el lenguaje de las redes para dejar en claro que su presente sentimental atraviesa un nuevo capítulo.

Qué sorpresiva decisión tomó Candelaria Tinelli después de que Marcelo Tinelli le anunciara que la deja de mantener

Es sabido que Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, tanto en lo económico como en lo familiar, luego del escándalo que se desató en redes sociales por los dichos de Juanita, su hija menor. En medio de esta situación, el conductor habría comunicado a sus cuatro hijos mayores que ya no se hará cargo de sus gastos, lo que llevó a Cande Tinelli a tomar una decisión inesperada.

La cantante, conocida como Lelé, habría decidido reactivar su perfil de contenido para adultos. "Antes de explote esta bomba, Tinelli le había alquilado un departamento a Cande en la misma zona en la que vivían. Pero Marcelo tomó cartas en el asunto y le dijo que no la podía mantener más. Entonces, ella volvió a Only fans", reveló Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo, el ciclo de la TV Pública.

El periodista detalló además que la influencer "tiene que pagar un alquiler en dólares", algo que la habría tomado por sorpresa. Cabe recordar que Cande ya había incursionado en la plataforma, aunque en su momento cerró la cuenta por pedido de su ex marido, el músico Coti Sorokin.

Este lunes feriado, la hija de Soledad Aquino compartió en sus redes sociales el link directo a su perfil en la plataforma para adultos. El acceso a sus fotos y videos tiene un valor inicial de 8 dólares y puede llegar hasta los 50. Según contó Naiara Vecchio, Cande "tenía una facturación altísima y era de lo que más vivía".

Por último, Méndez agregó que, aunque Candelaria suele trabajar con distintas marcas a través de sus redes sociales, no logra mantener constancia en ese rubro. "Es vaga, no le gusta tener que cumplir con las marcas y le copa más lo otro", aseguró, al tiempo que explicó que con lo que recauda en la plataforma apenas le alcanzaría para cubrir el alquiler de 8 mil dólares mensuales, sin mucho margen más.