Candelaria Tinelli confirmó su relación con un jinete tras una sugerente publicación
Candelaria Tinelli compartió una imagen que había publicado un jinete muy cercano a ella y dejó en claro que el vínculo va más allá de los rumores. Qué publicó la hija de Marcelo Tinelli.
15 feb 2026, 18:53
En medio de especulaciones que venían creciendo en voz baja, Candelaria Tinelli decidió dar un gesto que muchos interpretaron como una confirmación. Una simple historia de Instagram bastó para que el presunto romance con el jinete Franco Trabucco deje de ser un rumor y tome forma pública.
Todo comenzó cuando Trabucco compartió en sus redes una imagen íntima y relajada: Candelaria aparece de espaldas, sentada al borde de una pileta, bajo el sol y en un clima distendido. El detalle que llamó la atención fueron dos emojis de manos formando un corazón que el jinete agregó a la postal.
Minutos más tarde, la hija de Marcelo Tinelli decidió repostear esa misma foto en su cuenta oficial y sumarle un corazón rojo. Un gesto breve pero contundente, que para muchos significó una manera moderna y sutil de oficializar el vínculo.
Sin embargo, la historia venía cocinándose desde hace días. El nombre de Trabucco ya había empezado a sonar con fuerza tras una revelación en el programa El Ejército de la Mañana, el ciclo de Bondi Live. Allí, el periodista Santi Riva Roy fue quien aportó información sobre el supuesto romance y sumó detalles que generaron polémica.
“Viene de cortar con alguien que también negó. Fueron vistos en la fiesta de fin de año del club hípico y ahí estaba el ex”, comenzó explicando.
Desde entonces, las pistas se acumularon hasta que llegó la historia compartida que terminó de encender las redes. Sin declaraciones formales ni fotos posadas, Cande eligió el lenguaje de las redes para dejar en claro que su presente sentimental atraviesa un nuevo capítulo.
Qué sorpresiva decisión tomó Candelaria Tinelli después de que Marcelo Tinelli le anunciara que la deja de mantener
Es sabido que Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, tanto en lo económico como en lo familiar, luego del escándalo que se desató en redes sociales por los dichos de Juanita, su hija menor. En medio de esta situación, el conductor habría comunicado a sus cuatro hijos mayores que ya no se hará cargo de sus gastos, lo que llevó a Cande Tinelli a tomar una decisión inesperada.
La cantante, conocida como Lelé, habría decidido reactivar su perfil de contenido para adultos. "Antes de explote esta bomba, Tinelli le había alquilado un departamento a Cande en la misma zona en la que vivían. Pero Marcelo tomó cartas en el asunto y le dijo que no la podía mantener más. Entonces, ella volvió a Only fans", reveló Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo, el ciclo de la TV Pública.
El periodista detalló además que la influencer "tiene que pagar un alquiler en dólares", algo que la habría tomado por sorpresa. Cabe recordar que Cande ya había incursionado en la plataforma, aunque en su momento cerró la cuenta por pedido de su ex marido, el músico Coti Sorokin.
Este lunes feriado, la hija de Soledad Aquino compartió en sus redes sociales el link directo a su perfil en la plataforma para adultos. El acceso a sus fotos y videos tiene un valor inicial de 8 dólares y puede llegar hasta los 50. Según contó Naiara Vecchio, Cande "tenía una facturación altísima y era de lo que más vivía".
Por último, Méndez agregó que, aunque Candelaria suele trabajar con distintas marcas a través de sus redes sociales, no logra mantener constancia en ese rubro. "Es vaga, no le gusta tener que cumplir con las marcas y le copa más lo otro", aseguró, al tiempo que explicó que con lo que recauda en la plataforma apenas le alcanzaría para cubrir el alquiler de 8 mil dólares mensuales, sin mucho margen más.