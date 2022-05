Nicolás Scarpino estuvo en Emparejados y dio una fuerte respuesta sobre Fabián Gianola 

Recordemos que hace un tiempo, Scarpino habló de Fabián Gianola y fue categórico. "Hay alguna que otra persona con la que quizás no me resultaría cómodo volver a trabajar. Creo que es porque no te entendiste o es parte del trabajo tener mayor afinidad con unos y con otros no tanto", había dicho hace unos días en el ciclo radial El show del espectáculo.

Entonces, Ulises Jaitt le mencionó dos nombres: Gladys Florimonte y Fabián Gianola. Acto seguido, el actor tuvo que explayarse para evitar malos entendidos y especulaciones.

Nicolás Scarpino reveló por qué no trabajaría más con Fabián Gianola

"Con Gladys Florimonte hace poco hicimos una pequeña gira con la comedia de Flavio Mendoza. Tuvimos algún momento en el que no fue el mejor de los encuentros. Eso es cierto, pero la verdad que con ella pude limar asperezas”, afirmó.

Sin embargo, su respuesta fue muy diferente al referirse a Fabián: "Quizás algún día se pueda llegar a solucionar. Hoy siento que no. Laburamos mucho y con Fabián arriba del escenario siempre tuvimos una química maravillosa. Hemos hecho éxitos, trabajamos mucho".