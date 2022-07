Nicole Neumann le respondió picante a Mica Viciconte, que la criticó en redes por su rol de madre

"Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala", expresó Mica, letal con Nicole.

Horas después, Nicole recogió el guante y compartió un mensaje en inglés con el siguiente significado ¿y dedicado a Viciconte?: “La gente siempre hablará de ti, especialmente cuando te envidien a ti y a la vida que llevas. Déjalos. Afectaste sus vidas, ellos no afectaron la tuya".

Nicole Neumann

La palabra de Fabián Cubero en Intrusos tras la polémica entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

Fabián Cubero habló en Intrusos (América TV) luego del revuelo que se armó por la crítica de Mica Viciconte a Nicole Neumann.

"No lo vi. No sé si es para Nicole o si Mica vio otra historia", fue lo primero que dijo el ex jugador cuando le consultaron por el conflicto.

Cubero trató de defender a su pareja y afirmó que el posteo no tenía un destinatario claro. "No tengo ni idea, recién ahora lo estoy viendo. Si ustedes creen que es para alguien en particular, me parece bien, pero es la opinión de ustedes", sostuvo.

Finalmente, el ex jugador reiteró que las conjeturas sobre la publicación de la panelista de Ariel en su salsa corren por cuenta de la prensa. "No me voy a hacer cargo de nada, es un tema que debaten ustedes", sentenció.