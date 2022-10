Nicole Neumann reveló cuánto quisieron pagar por comprarla durante un viaje

Todo arrancó cuando Guido Kaczka le preguntó a un participante cuál era un importante centro turístico de Marruecos, y le dio a elegir entre Luxor y Marrakesh.

El joven eligió correctamente Marrakes entonces, Nicole recordó: “¿Sabés que, en Marrakech, que tuve la suerte de estar trabajando hace muchos años en una campaña de bikinis y trajes de baño, me querían comprar con camellos?”.

“Le ofrecían a mi mamá camellos para dejarme ahí, venderme…”, contó Nicole y Carmen Barbieri preguntó cuántos animales querían darle a cambio.

“¿Cuántos camellos le ofrecieron?, porque a mí me querían comprar con dos (risas). Era siempre tan barata, yo”, acotó Carmen. “No, eran un par más. No sé qué tiene que ver, pero eran como mil camellos, y mi mamá me decía ‘¿qué hago con mil camellos, yo?’. Porque si no, creo que me dejaba”, respondió Nicole.

“O sea que tu mamá lo evaluó”, la chicaneó Martín Liberman y la rubia terminó: “Sí, si era plata, me dejaba seguro”.

Así está Indiana Cubero, la hija Nicole Neumann y Fabián Cubero, que cumplió 14 años

Nicole Neumann y Fabián Cubero mostraron su alegría por el cumpleaños número 14 de su hija mayor, Indiana. La modelo y el ex futbolista publicaron en sus redes un pequeño homenaje a la adolescente.

A través de sus redes sociales, Nicole y la pareja de Mica Viciconte compartieron varias postales vintage y otras actuales para celebrar otro año de su hija. Se pueden ver como la joven dejó de ser una nena para convertirse en toda una adolescente, con increíble parecido a su mamá cuando arrancó cómo modelo a los 12 años.

"Felices 14", publicó Neumann junto a una foto de la adolescente sosteniendo una torta decorada con frutillas y detalles de mariposas y flores.

"Feliz cumple mi vida. Te amo con toda mi alma. Sos maravillosa", expresó el exfutbolista junto a un video donde recopila algunas fotos de Indiana. "Te amo, pa", respondió Indiana, emocionada con el homenaje de su papá que incluyó una foto con Luca, su último hijo.

"Feliz cumple, espero que pases un lindo día. Te quiero", publicó Viciconte desde sus redes.