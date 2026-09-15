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TEATRO

Noche de famosos, risas y aplausos: así fue la función de prensa de "Con la nuestra"

La obra de Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem celebró su función de prensa con una noche especial que reunió a reconocidas figuras del espectáculo, invitados y mucho entusiasmo del público.

15 sept 2026, 08:00
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Anoche, en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza se realizó la función de prensa de “CON LA NUESTRA”, la nueva comedia escrita por Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, que reunió a reconocidas figuras del espectáculo en una noche marcada por las risas y los aplausos.

Con un destacado elenco integrado por Jorgelina Aruzzi, Marcelo De Bellis, Rafael Ferro, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá y Tomás Kirzner, bajo la dirección de Peto Menahem y con producción general de Preludio, la comedia celebró una noche especial acompañada por colegas y compañeros del medio.

La noche contó además con la presencia de invitados especiales y reconocidas figuras del espectáculo, entre ellas: Guillermo Francella, Adrián Suar y Rocío Robles, Araceli Gonzalez y Fabián Mazzei, Fernán Mirás, Pablo Codevilla, Mery Del Cerro y Meme Bouquet, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann, Miguel Ángel Rodríguez, Flor Torrente, Tomás Fonzi, Pablo Giralt, Teté Coustarot, Diego Pérez, Julieta Ortega, Enzo Aguilar, Pablo Fábregas, Aarón Palomino, Anita Gutiérrez, Maida Andrenacci, Luli Drozdek, Pablo Albella, Alan Grinstein, Gonzalo Suarez, Franco Yan y Benicio Gravier junto a sus compañeros de Margarita, entre muchos más.

SINOPSIS:

En un exclusivo country, tres vecinas junto al instructor de tenis del barrio irrumpen en casa de Martín, un vecino financista tan encantador como inescrupuloso, creyendo que se encuentra fuera del país.

Su objetivo es recuperar el dinero que le entregaron para una inversión que prometía volverlos millonarios. Pero una vez adentro, descubren que Martín no viajó a ningún lado. La situación se transforma en una desopilante batalla de mentiras, reproches y secretos mal guardados, donde salen a la luz negocios dudosos, ambiciones desmedidas y pequeñas miserias que nadie estaba dispuesto a confesar.

La aparición de un guardia de seguridad del country, decidido a saldar sus propias cuentas pendientes, complica aún más un plan que ya está desbordado.

Entre enredos, alianzas cambiantes y verdades que aparecen en el peor momento posible, todos descubrirán que el dinero perdido es apenas una parte del problema. Porque cuando cada uno intenta salvarse "con la nuestra", el resultado sólo puede ser desastroso, en una comedia de situaciones disparatadas que avanza hacia un final tan inesperado como revelador.

     

 

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