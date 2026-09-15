Noche de famosos, risas y aplausos: así fue la función de prensa de "Con la nuestra"

En un exclusivo country, tres vecinas junto al instructor de tenis del barrio irrumpen en casa de Martín, un vecino financista tan encantador como inescrupuloso, creyendo que se encuentra fuera del país.

Su objetivo es recuperar el dinero que le entregaron para una inversión que prometía volverlos millonarios. Pero una vez adentro, descubren que Martín no viajó a ningún lado. La situación se transforma en una desopilante batalla de mentiras, reproches y secretos mal guardados, donde salen a la luz negocios dudosos, ambiciones desmedidas y pequeñas miserias que nadie estaba dispuesto a confesar.

La aparición de un guardia de seguridad del country, decidido a saldar sus propias cuentas pendientes, complica aún más un plan que ya está desbordado.

Entre enredos, alianzas cambiantes y verdades que aparecen en el peor momento posible, todos descubrirán que el dinero perdido es apenas una parte del problema. Porque cuando cada uno intenta salvarse "con la nuestra", el resultado sólo puede ser desastroso, en una comedia de situaciones disparatadas que avanza hacia un final tan inesperado como revelador.