Noelia La Gata contó sus expectativas para el Cantando 2024: "Esto recién empieza"

Lo cierto es que dentro de los participantes que integrarán el certamen de canto hay figuras de todos los rubros, pero ella se destaca por ser la única cantante profesional.

“No soy profesional, soy cantante. Por supuesto que estudié, soy cantante, pero no me pongan como Valeria Lynch”, sostuvo La Gata al respecto.

Noelia La Gata Cantando 2024

A su vez, se mostró muy expectante por volver a la pantalla y aseguró: “Estoy muy contenta que me hayan elegido así que agradezco a toda la producción. A disfrutar y darles lo que ellos quieren, a darlo todo”.

“La verdad que lo voy a disfrutar y voy a escuchar al jurado. Por momentos creo que voy a tratar de dar lo mejor de mí, siempre lo he dado, pero bueno no pensé nada más”, sumó.

Por último, hizo una inesperada confesión acerca de cómo se ve en la competencia y admitió: “No sé si me veo en la final, esto recién empieza. No lo veo como un concurso de canto, lo veo más como un reality".

Fuerte cruce entre Marixa Balli y Noelia La Gata en LAM: "Me trataste de cucaracha"

Desde un móvil de LAM (América TV), Noelia La Gata, quien se encontraba haciendo las fotos para el Cantando 2024, volvió a cruzar este miércoles a Marixa Balli y se pudrió todo.

"Antes que nada: yo no soy enemiga de Marixa", arrancó diciendo a cámara la cantante.

Luego, el conductor Ángel de Brito le consultó qué pasaba con la angelita. "Tengo que primero arreglar esto de que cantaba o no cantaba en una obra; después, muchas veces me minimizaron, y yo recuerdo que cuando pasaron mi videoclip en el programa de Lucho Avilés, que Marixa era secretaria, yo ya iba por mi tercer disco. Después, con respecto a Rodrigo (Bueno). Rodrigo es de Marixa, no es mío. Nunca dije que Rodrigo era mío", enumeró.

"¿Qué puedo decir? Yo no soy dueña de nada. Tengo una vida, tengo un pasado que lo avala. Yo no me cuelgo de nadie. No te necesito, Gata, y nunca te necesité. Cuando vos estabas en el tercer disco yo ya era una figura sumamente importante", le respondió ofendida Marixa.

Y disparó: "Cuándo te traté de cucaracha como vos me trataste de cucaracha a mí. Jamás te falte el respeto porque soy una señora bien educada”.

“Ya pasó lo de la cucaracha, fue hace veintipico de años. Era un pavada eso. Lo volví a decir porque vos dijiste cosas de mí muy desagradables. Y después de veinte años no tengo ganas de escucharte”, le contestó la cordobesa.

Acto seguido, la catante trató de poner paños fríos y le dijo que le mandó mensajes a través de las redes de su emprendimiento para desearle éxitos, sin embargo, Marixa sostuvo: “No me llegó nunca, porque la verdad no borro nada. Son demasiados los mensajes que llegan".