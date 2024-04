Nuevas imágenes de Juan Darthés en Brasil: así está el actor hoy

juan-darthes- storie - en Brasil.jpeg

Es así que en las últimas horas fue Pochi de Gossipeame quien compartió una reciente imagen del actor, que actualmente tiene 59 años. "Juan Darthés caminando por la costanera de Barra de Tijuca, Brasil", escribió sobre la postal en sus Instagram Stories.

Allí se lo puede ver de espaldas junto a su mujer y uno de sus hijos; así como en el mes de enero la misma cuenta lo mostró distendido en un restó de sushi en la localidad brasileña donde claramente está completamente instalado e intentando rehacer su vida.

Juan Darthés storie Gossipeame - en Brasil.jpg

Calu Rivero habló de las secuelas que sufrió tras denunciar a Juan Darthés: "Me pesaba todo"

A comienzos de marzo pasado, la actriz Calu Rivero se sinceró en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) y habló por primera vez de las consecuencias que tuvo en su vida luego de lo que vivió con el actor Juan Darthés, a quien denunció por abuso en 2017.

Lo cierto es que hace algunos años Calu pasó por un cambio radical en su vida, donde se volcó a la espiritualidad e incluso cambió su nombre por Dignity. Si bien actualmente dejó todo eso atrás, en la nota aseguró que todo está relacionado a lo que había sufrido.

“Fue cambio que lo re necesité y amé. Para mi fue como un acto pisco-mágico de ayudarme a vivir un momento en que me pesaba mucho todo lo que había pasado Calu, yo, en la parte puntualmente con Darthés. El nombre me llevaba a eso y Dignity me hizo bien”, explicó.

Calu Rivero Juan Darthes

De esta forma, reconoció que así logró superar algunos aspectos de su historia. “Sentí que pude sanar y entender que es parte de las vivencias de la vida, te ponen desafíos que uno después aprende y avanza. Está todo bien con Calu, con Carla y Dignity, me gusta jugar y la vida es así”, expresó.

Por último, se refirió al accionar de la justicia tras absolver a Darthés de la causa y sentenció: “No es la verdad. Yo sigo con el juicio que él me hizo por daños y perjuicios pero es rarísimo. Uno pone en evidencia cosas que hacen mal y después termina pagando por eso. Ya pasaron muchos años y sigo, estuve haciendo pericias psicológicas que para mi fue lo peor, creo que se dice un montón y nadie sabe lo que realmente pasa”.

“No es un tema que me gusta hablar porque todavía se me acelera el corazón, es increíble. Pero creo que es importante que, en mi caso por ejemplo, se lo di absolutamente a mi abogada y me da tranquilidad que ella se ocupe porque para mi es un montón. Todo lo que se dice, lo que yo viví con la prensa, y por eso mi manera que es se ocupe ella”, cerró.