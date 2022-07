Nuevo escándalo entre Majo Martino y Sabrina Carballo: "Casi se va..."

sabrina carballo majo martino y equipo.jpeg Sabrina Carballo y Majo Martino formaron parte de 'la familia' en los comienzos de El hotel de los famosos. Pero algo pasó entre ellas, y ahora se detestan.

Mientras que su compañera Estefi Berardi contaba lo mal que la está pasando Sabrina Carballo por los coletazos de su paso por el programa, el periodista contó que "Sabrina estuvo en El Debate de El Hotel de los Famosos, el programa que va a salir el fin de semana".

Y agregó picante: "Se grabó ayer y me dijeron que hubo un escándalo con Majo Martino. Majo casi se va de la grabación del debate. Estos terminan todos a las patadas", refiriéndose a lo que se verá el domingo por la noche. En tanto, Carmen intentó minimizar la situación disparando: "Me parece que están cansados y ya se pelean todos con todos".

Sabrina Carballo se metió en el vivo de "100 argentinos dicen" y encaró a Majo Martino

A comienzos de julio se vivió un momento más que tenso en 100 argentinos dicen, El Trece. Mientras estaba por comenzar el juego, que tenía a Majo Martino como participante, Darío Barassi se sorprendió al ver que Sabrina Carballo irrumpía en el estudio.

“¿Qué hace ella acá?”, preguntó en conductor que no dudó en ir a saludarla, son amigos desde hace muchos años. “Vine a saludar a mi amiga personal”, dijo Sabrina señalando a Martino. “¡Está todo mal con ella! Que se vaya”, lanzó Guido Zaffora que estaba en el mismo equipo que la periodista.

Sabrina Carballo y Majo Martino ya fuera de El hotel de los famosos se vieron las caras por primera vez en 100 argentinos dicen.

Entonces, Barassi respondió: “¡AH! ¿Están peleadas? ¡Qué falsa! ¿Por qué dice ‘mi amiga’?”, preguntó el conductor. Acto seguido, Darío le propuso acercarse y que se saludaran. La cosa fue muy incómoda. “No estamos peleadas”, dijo Majo y agregó: “Pasaron cosas”.

“No, pasaron cosas pero no estoy enojada”, le aseguró Martino a su ex compañera de El Hotel de los Famosos. “Bueno, después lo charlamos. No pasa nada”, le respondió la ex pareja de Chanchi Estévez que dejó el ciclo inmediatamente.