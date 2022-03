Operaron al hijo de dos años de Belu Lucius: "Se detuvo el mundo"

“Cómo muchas veces conté Benja tiene estrabismo e hipermetropía, usa lentes con graduación +7 en ambos ojos y los lentes los hacemos cada dos meses porque como son niños crecen rápido, necesitan cambiar armazón o sufren roturas y rayones y son necesario cambiar”, agregó.

“Ya está más que acostumbrado a ponerse y sacarse los anteojos solo y como él los mega necesitaba costó solo 3 días adaptarse a este nuevo compañero de ruta. La pregunta más frecuente es: ¿cómo nos dimos cuenta? ¿Benja se llevaba los muebles por delante? ¿Le costó empezar a caminar? ¿La motricidad fina estaba atrasada para su edad? Y la verdad es que NO. Lo único que veíamos distinto es que de a poco era más notorio es desviamiento de su ojo izquierdo. No dudamos ni esperamos a la consulta oftalmologica”, explicó.

“Ahí el diagnóstico. Volvimos a hacer consulta con otros dos oftalmólogos, porque siempre te da tranquilidad que todos lleguen al mismo resultado. Y así fue. Ayer lo operamos de estrabismo y esto significa que ambos ojitos van a mirar al frente sin tener que desviarse para los costados. Pero no significa que Benja deje de usar anteojos, mínimo hasta sus 12 los deberá usar y ahí se verá futuros tratamientos”, indicó.

Ya en su casa, contó cómo lleva las cosas el pequeño: "Postoperatorio, la venimos llevando bastante bien. Le duele, le molesta, se refriega, se queja, llora... las primeras lagrimitas salieron con un poquito de sangre. Nos dijeron que es muy común, que no hay que asustarse".

Nico Occhiato rompió el silencio sobre los rumores de romance con Emily Lucius

En los últimos días surgió una fuerte versión de romance entre Nico Occhiato y Emily Lucius fogoneada por Belu, la propia hermana de la influencer quien instó a Juariu a que investigue sobre el tema.

Fue entonces cuando la actual participante de MasterChef Celebrity y detective de famosos en las redes sociales, que es por lo que logró popularidad mediática, que inspeccionó las redes de los supuestos protagonistas de la nueva historia amorosa, ató cabos y sacó sus conclusiones: "Ellos se mostraron en la playa estos días como amigos todos con Nico, Naty, etc. Es un clásico diría que un modus operandi de él de no seguir con quién está así que... para mí...salen. Ella lo sigue pero él no".

Pero ahora Nico Occhiato se refirió al tema. Siempre a través de la vía virtual, que es como se manejan las nuevas generaciones. Apelando a las clásicas preguntas que los influencers responden a sus seguidores a través de sus historias de Instagram, el conductor se hizo cargo y habló del supuesto romance con Emily Lucius.