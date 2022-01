Natalie Pérez habló de los rumores de romance con Nicolás Occhiato y Chano

En el transcurso de la tarde, Natalie dio el punta pie inicial de la temporada brindando un set acústico con canciones de su último disco “Detox”. El público poco a poco empezó a acercarse, y la actriz los deslumbró cantando sus hits “Zzz”, “Te esperaré”, “Te quiero y nada más”. El sol empezó a descender y se vivió un gran momento de cierre y todos juntos tarareando “Té de tilo por favor”.

Natalie Pérez

Fede Bal y Fran Stoessel -Hermano de Tini-, fueron algunos de los personajes que se acercaron a disfrutar de las instalaciones de Playa Movistar que estaba allí disfrutando una jornada llena de sol y música.

Con este tipo de propuestas, Movistar busca acercar a sus clientes experiencias diferenciadoras que vayan más allá del servicio en sí, basadas en beneficios y momentos de música en un entorno natural increíble, como es la playa.

Natalie Pérez sobre su presente sentimental: "Estoy sola"

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Natalie enfrentó los rumores de romance con Nicolás Occhiato y Chano Moreno Charpentier que circularon durante este último tiempo. "Estoy sola, todavía no chapé en este comienzo del 2022. Veremos qué sucede, vamos a dejar que suceda naturalmente", comenzó diciendo la cantante con humor sobre su presente sentimental.

Natalie Pérez aclaró cuál es su vínculo con Chano Moreno Charpentier

Luego sobre su vínculo con Occhiato dijo: "A Nico lo conozco ya que me hizo un par de entrevistas para su programa de radio, pero no salí con él". Y sobre Chano, aclaró: "Lo quiero mucho y es un gran amigo. Hicimos una canción muy hermosa que ya pronto la van a poder ver, hicimos videoclip e hicimos todo. Me da mucha alegría compartir la música con él".

Por otro lado, y en paralelo con su carrera musical, Natalie Pérez adelantó que se viene en estreno de la segunda temporada de la serie Casi Feliz 2: "Será en febrero o en marzo por Amazon y ojalá se pueda hacer Avant premiare ya que la primera fue en medio de la pandemia y no se pudo. La tenemos ahí guardada para que salga y les va a gustar mucho".