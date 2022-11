Oriana Sabatini mostró su nuevo look y en las redes la mataron: afirmaron que parece una adicta

“¡Por qué se afea tanto! era preciosa con su look anterior”, “Tan linda que sos y como te esmeras en ponerte estilos que no te quedan bien”, “Ori pareces una adicta al crack”, “Que alguien de la familia le diga que no le queda bien lo que se hace”, “por favor acomodate esas cejas te lo pido”, “Uno de los zombi de la película Guerra mundial Z”, fueron algunos de los llamativos comentarios que tuvo su posteo.

Oriana viajará en los próximos días a Qatar a acompañar a su novio, Paulo Dybala, que será para de la Selección Nacional de fútbol. Mientras ella lanza su nuevo tema "Chin, chin".

La alegría de Oriana Sabatini por la citación de Paulo Dybala al Mundial Qatar 2022

Lionel Scaloni confirmó este viernes la lista final de 26 futbolistas convocados para el Mundial Qatar 2022. El DT de la selección argentina confirmó las presencias de Paulo Dybala, Juan Foyth y Joaquín Correa para la disputa de la Copa del Mundo, programada del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

Paulo Dybala, de 28 años, delantero de la Roma de Italia, volvió a trabajar con normalidad después del desgarro muscular sufrido el 9 de octubre pasado y terminó de convencer al entrenador como una opción para el ataque. El gran ausente de la lista final fue Ángel Correa, quien se quedó fuera de la convocatoria a último momento.

En este contexto, Oriana Sabatini, novia de Paulo Dybala, reaccionó con mucha felicidad desde Instagram compartiendo el video con la palabra de Lionel Scaloni confirmando la lista de convocados al Mundial Qatar 2022.

"Qué increíble ver como todo tu esfuerzo y sacrificio dio sus tan merecidísimos frutos, te amo y no puedo esperar para verte en la cancha representando a la más linda", indicó con mucha alegría la cantante en sus historias de Instagram arrobando a su pareja, Paulo Dybala, quien cumplirá su anhelo de ir al Mundial con la selección.