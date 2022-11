La alegría de Oriana Sabatini por la citación de Paulo Dybala al Mundial Qatar 2022

AFA.jpg

En este contexto, Oriana Sabatini, novia de Paulo Dybala, reaccionó con mucha felicidad desde Instagram compartiendo el video con la palabra de Lionel Scaloni confirmando la lista de convocados al Mundial Qatar 2022.

"Qué increíble ver como todo tu esfuerzo y sacrificio dio sus tan merecidísimos frutos, te amo y no puedo esperar para verte en la cancha representando a la más linda", indicó con mucha alegría la cantante en sus historias de Instagram arrobando a su pareja, Paulo Dybala, quien cumplirá su anhelo de ir al Mundial con la selección.

Oriana Sabatini contó qué decidió hacer con los casi dos millones de pesos que iba a gastar en un clip

Oriana Sabatini sigue apostando a su carrera como cantante y por eso, para su nuevo tema, tenía preparado un presupuesto de 1.869.700 pesos para grabar un clip. La hija de Catherine Fulop decidió no hacer el video como pensaba y usar esa plata para donarla a los que más la necesitan.

Entonces, el nuevo sencillo de la novia de Paulo Dybala no tendrá un video. Oriana prefirió donarlo el dinero a instituciones, algo que se inspiró en las bandas Blink 182 y Drake. Entonces, el clip es de su entrega de dinero en distintos lugares del país junto a la gente y los niños que lo recibieron.

Algunos de los que recibieron dinero son: el refugio Soplo de Vida al que le dio un cheque con $300.000, también al comedor Locos Por El Ritmo que necesitaba dos campanas de cocina al que agregó dos kilos de alimentos no perecederos.

“Este vídeo (no vídeo) fue muy especial para mi. Si bien, hace años ya no vivo en Argentina, estoy muy conectada a través de mi familia, mis amigos y mi música, es por eso que decidí destinar el dinero que la compañía me asignó para este proyecto a poder ayudar a personas que lo necesitan”, indicó Oriana desde sus redes.

“Estoy muy agradecida con @soplodevida_ @starteentubarrio, la Asociación Veinte de Junio (Locos x el Ritmo) y toda la gente que nos cruzamos en el camino por permitirme sumarme a sus actividades con tanto amor, a mi equipo @mgmtsquad por ayudarme a hacer este proyecto realidad, a @universalmusica por acceder a esta locura y a todos los que se sumaron con su talento para llevarlo a cabo. También a mi hermosa hermana @tizianasabatinif x la compañía. Siempre que puedan ayudar háganlo, aunque sea solo con su tiempo. Gracias gracias gracias a todos”, concluyó.