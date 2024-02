Otro drama para More Rial: irá a juicio oral tras el robo de siete celulares

Las imágenes captadas muestran a la mediática perpetrando el supuesto robo, y se especula que podría haber ofrecido una explicación peculiar con el fin de eludir posibles complicaciones legales y controversias mediáticas.

“Me dijo que no es consciente de las cosas porque anda medio mal, y me pidió que, por mi hijo, no la escrache. Me preguntó si era capaz de arruinarle la vida por un celular, pero que si lo sentía que lo haga. El dueño del local es mi hermano. Ella justo ese día había llevado el teléfono de mi hijo a arreglar, y cuando fue a retirarlo aprovecho que el personal estaba distraído y se metió detrás del mostrador”, señalaba el ex de Morena Rial en ese momento a Ciudad Magazine.

Casi doce meses más tarde, expresó en la misma entrevista que el juicio oral está programado para este mes. También afirmó que luchará por la custodia de su hijo, quien, según él, no puede estar con su madre debido a que ella se encuentra sin hogar.

“Yo tengo a Fran desde agosto y nadie lo viene a buscar... Por el abandono y todo lo que han hecho. La Justicia de Córdoba es lo más justo que hay. Creo que la jueza María Belén Mignón no tiene muchas cosas para ver, si está todo a la vista. Más las pruebas que presentamos y todo, es obvio que vamos a tener buenas noticias”, indicó esperanzado.

La angustia de More Rial por no tener un lugar para vivir y estar lejos de su hijo

Hace unas semanas se conoció públicamente que More Rial no estaría pasando por su mejor momento ya que no tendría una vivienda fija para vivir con su hijo Francesco.

Lo cierto es que en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, la hija de Jorge Rial se refirió a este problema que enfrenta al alquilar de manera temporaria y no poder instalarse en un lugar fijo con su hijo.

“Estoy viviendo en Córdoba. No lo tengo al nene todavía pero estamos en eso, obvio lo extraño”, explicó la hija del periodista. “¿Lo extrañas a tu hijo?”, le preguntó el cronista. Y la joven respondió: “Si, obvio, obvio que lo extraño. Es lo único que yo tengo”.

“¿Es verdad que estás sin hogar? Viviendo medio a la deriva...”, le preguntaron a More. Y ella aclaró: “No es que estoy a la deriva pero sí alquilo departamentos temporarios y no tengo un lugar fijo para poder vivir”.

Y justificó: “Eso me hace no poder tener al nene todos los días, porque si cada una semana tengo que cambiarle el lugar al nene le estás haciendo un daño".

"Por ende decidimos que hasta que yo no pueda resolver esta situación el nene no va a estar conmigo”, finalizó Morena Rial.