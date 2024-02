¡In fraganti! Las fotos de More Rial en un restaurante con quien sería su nuevo novio

More y el muchacho en cuestión compartieron una cena y ricos tragos en una mesa de a tres, ya que también se encontraba otra mujer con ellos.

Luego se retiraron los tres del local gastronómico pero no pudieron evitar ser vistos en el lugar. Hace unos meses que se desconoce del presente sentimental de More Rial.

A mediados de 2022, Morena se separó de Maxi Bertorello, conocido como el Maxi, un músico cordobés con quien vivió un romance durante unos meses y luego se separaron.

Y a fines de 2023, fue relacionada con un hombre que está preso del penal de Batán en Mar del Plata. "Lo conozco hace mucho", indicó la hija del periodista sobre ese vínculo.

Las imágenes de More Rial con quien sería su nuevo amor que sorprendieron a todos.

La angustia de More Rial por no tener un lugar para vivir y estar lejos de su hijo

Hace unas semanas se conoció públicamente que More Rial no estaría pasando por su mejor momento ya que no tendría una vivienda fija para vivir con su hijo Francesco.

Lo cierto es que en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, la hija de Jorge Rial se refirió a este problema que enfrenta al alquilar de manera temporaria y no poder instalarse en un lugar fijo con su hijo.

“Estoy viviendo en Córdoba. No lo tengo al nene todavía pero estamos en eso, obvio lo extraño”, explicó la hija del periodista. “¿Lo extrañas a tu hijo?”, le preguntó el cronista. Y la joven respondió: “Si, obvio, obvio que lo extraño. Es lo único que yo tengo”.

“¿Es verdad que estás sin hogar? Viviendo medio a la deriva...”, le preguntaron a More. Y ella aclaró: “No es que estoy a la deriva pero sí alquilo departamentos temporarios y no tengo un lugar fijo para poder vivir”.

Y justificó: “Eso me hace no poder tener al nene todos los días, porque si cada una semana tengo que cambiarle el lugar al nene le estás haciendo un daño".

"Por ende decidimos que hasta que yo no pueda resolver esta situación el nene no va a estar conmigo”, finalizó Morena Rial.