Pablo Alarcón fue internado por una complicación respiratoria: los detalles sobre su estado de salud

Y agregó: "Ya le había bajado la fiebre y se sentía un poco mejor de la voz, pero voy a saber bien cuándo lo vea. Ahora está en el Tornú, pero luego lo van a trasladar a otro lugar por su obra social”.

“El parte es que él está estable, está bien… Se ve que tuvo en algún momento la neumonía, no se dio cuenta y ahora se le complicó un poquito. Ahora está internado, pero no está grave y se tiene que quedar en observación por lo menos unos cuatro días, básicamente es eso”, remarcó la presentadora.

La noticia la confirmó el periodista Gustavo Méndez en sus redes sociales. “Internaron a Pablo Alarcón, el actor de 77 años ingresó esta tarde (por el sábado) al Hospital Tornú, tras un llamado al SAME, por una complicación respiratoria. Tiene la obra social OSA de actores. Espera resultados de estudios y esperemos que se mejore pronto”, había informado el comunicador.

pablo alarcon 1.jpg

La contundente respuesta de Pablo Alarcón a las polémicas declaraciones de Dady Brieva

Pablo Alarcón conmovió a todos con su presente al contar que se gana la vida haciendo teatro a la gorra en una plaza porteña para ganarse el dinero con que vive a diario.

En este sentido, el actor le contestó a Dady Brieva, quien en polémicas declaraciones en la televisión de Uruguay donde había afirmado que "él estaba bien" económicamente y "no le movía la aguja" el difícil presente que atraviesan muchos argentinos.

Alarcón estuvo como invitado el sábado al ciclo El corresponsal, que conduce Nelson Castro por TN, y consultado por su actual situación económica fue contundente.

Embed

“Económicamente la estamos pasando mal todos. Los ricos acá son pobres, los que tienen una moneda la tienen que tener apretada en la mano tanto, tanto, tanto que les sale sangre”, analizó el actor.

Y sobre los dichos de Dady Brieva, Alarcón comentó: “Ese es el nivel de nuestra cultura. No podemos esperar otra cosa que lo que tenemos. No podemos esperar más que 16 mil millones de dólares que tenemos que pagar nosotros, no ellos. El gobierno no hace ningún esfuerzo”.

“Yo soy un privilegiado, soy sano. Hoy cumplo 78 años y tengo ganas de trabajar, y voy a la plaza, y mis hijas me compraron unas calzas térmicas, esperé un poco que pasara el frío, pero realmente estoy furioso”, finalizó el actor.