Pablo Alarcón víctima de un violento asalto a mano armada: "Me sacaron todo"

Embed

"Me rompieron el vidrio del coche en un semáforo. Me apuntaron, me sacaron todo. Y el celular me sacaron también. Recién hoy lo pude reponer", agregó indignado.

Y cerró su dramático relato con un poco de humor con su estilo: "Estuve ausente de Instagram así que le aviso a mis seguidores que me pasó eso, por eso había desaparecido. No es que me gané la grande o me fui a...”.

Cabe recordar que el actor de 77 años se gana la vida actuando a la gorra en una plaza, historia que conmovió a todos hace unos meses cuando se conocieron los videos.

pablo alarcon.jpg

Pablo Alarcón reveló cuánto dinero gana actuando a la gorra en una plaza

Pablo Alarcón fue noticia en las últimas semanas después de que se conociera que se ganaba la vida de manera ejemplar actuando a la gorra en una plaza porteña.

El destacado actor, con extensa trayectoria artística, estuvo en el piso del programa Mañanísima, Ciudad Magazine, y contó cuánto dinero gana con sus funciones callejeras que le permiten vivir.

"Es un espectáculo de 15 minutos y cuando termina la función extiendo la mano porque necesito el dinero para vivir. Me emociona la gente, yo siempre termino llorando", comentó el actor el lunes en su visita al ciclo que conduce Carmen Barbieri.

Y agregó: “Antes de ayer fui a la verdulería y le digo al verdulero ‘Tomá Carlitos tengo todos estos billetes de 10 y de 20. ¿Me los contas y me das todo eso de verduras?”.

Y explicó: “Eran como 4500 pesos en billetes de diez y de veinte. Compré 3 tomates, un kilo de papas, porque la papa sale 900 mangos que es lo más barato que había. No se puede creer”.

"Yo necesito vivir y no tengo trabajo, entonces me lo creo", remarcó sobre su decisión de hacer este espectáculo en Plaza Francia a la gorra ante la falta de trabajo que sufre en la actualidad.