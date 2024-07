Pablo Alarcón recibió el alta médica luego de un mes internado: "Primer día de libertad"

"Tomando un cafecito, primer día de libertad", expresó Alarcón y continuó: “Salí ayer a la tardecita, me levanté esta mañana, me vestí y me vine a tomar un café. ¿Bien, no?".

El video concluyó con un sonrisa y guiño a cámara que demostró que el actor de 77 años se encuentra perfectamente y de a poco se reincorporará a sus actividades habituales.

Pablo Alarcón víctima de un violento asalto a mano armada: "Me sacaron todo"

Pablo Alarcón contó el motivo por el cual estuvo alejado unos días de las redes sociales y sorprendió a sus seguidores. El actor fue víctima de un robo a mano armada y le llevaron hasta el teléfono celular.

El violento episodio de inseguridad fue mientras esperaba con su auto en un semáforo y fue sorprendido por delincuentes. “¡Me robaron! ¡Me afanaron! Me afanaron a punta de revolver", comenzó su video el actor.

"Me rompieron el vidrio del coche en un semáforo. Me apuntaron, me sacaron todo. Y el celular me sacaron también. Recién hoy lo pude reponer", agregó indignado.

Y cerró su dramático relato con un poco de humor con su estilo: "Estuve ausente de Instagram así que le aviso a mis seguidores que me pasó eso, por eso había desaparecido. No es que me gané la grande o me fui a...”.

Cabe recordar que el actor de 77 años se gana la vida actuando a la gorra en una plaza, historia que conmovió a todos hace unos meses cuando se conocieron los videos.