Pachu Peña reveló que lo confunden con un reconocido actor y provocó carcajadas: "Por el pelo..."

Lejos de quedar ahí, el momento sumó aún más humor cuando Connie Ballarini se metió en la conversación y defendió la idea de que entre ambos sí podría existir cierto parecido.

“Y Connie indicó que son parecidos, a ver, poneme cara de Darín. Los ojos celeste, igual... Cuando te reís y no se te ven los ojos ahí sos igual”, dijeron en la mesa, lo que volvió a provocar risas generalizadas.

El intercambio siguió durante varios minutos con comparaciones cada vez más exageradas y chistes improvisados entre los comensales, que aprovecharon el clima distendido del ciclo para seguir alimentando el momento.

La divertida charla terminó convirtiéndose en uno de los pasajes más comentados del almuerzo televisivo. Como suele suceder con este tipo de situaciones, las redes sociales no tardaron en reaccionar y muchos televidentes se sumaron con comentarios y bromas sobre la inesperada comparación entre Pachu Peña y Ricardo Darín.

Embed

¿Quién es la nueva novia de Pachu Peña, 19 años menor, tras su separación después de casi 30 años?

Pachu Peña atraviesa un momento de cambios en su vida personal mientras mantiene un gran presente laboral. En noviembre de 2025 se conoció que el humorista puso fin a su relación de casi tres décadas y volvió a apostar al amor con una nueva pareja.

La información fue revelada en el programa Puro Show (El Trece), donde la panelista Marcia “Pochi” Frisciotti dio detalles sobre la situación sentimental del actor y humorista.

"No había sido noticia, no se sabía", adelantaba en modo enigmático Marcia Frisciotti sobre la separación de Peña y Felicitas Isse Moyano tras más de veinte años juntos.

Durante el ciclo, la panelista también dio pistas sobre la nueva relación del humorista y explicó que se trata de una mujer vinculada a una familia muy conocida en el mundo de la belleza: "Ella me dijeron que no tiene hijos, no sé a qué se dedica ella pero su papá es empresario de una cadena. La gente que se junta con ellos ya lo andan contando. Empezaron viéndose con grupo pequeños de amigos y a blanquearlo hace poquito".

Frisciotti contó además que, al intentar conocer más detalles, habló con personas cercanas a la mujer, quienes se mostraron sorprendidos por la pareja que se había formado.

"Cuando me entero de esto, empiezo a indagar en las personas cercanas a ella porque tiene el perfil cerrado y me dicen: la verdad qué linda pareja, no me lo hubiese imaginado nunca", continuó la panelista.

Sobre cómo habría comenzado el vínculo entre ambos, Pochi reconoció que no logró confirmar demasiados detalles.

"No sé cómo se conocieron, no pregunté tanto. Él estuvo en un matrimonio súper largo", decía Pochi.

Finalmente, confirmaron que Pachu Peña, de 63 años, inició una relación con Paula Paparella, de 42. Ella es hija del reconocido estilista Leo Paparella, empresario del rubro y dueño de una conocida cadena de peluquerías.

Aunque proviene de una familia muy ligada al mundo del espectáculo y la moda, Paula Paparella mantiene un perfil bajo. De hecho, según contaron en el programa, recién en las últimas semanas comenzó a mostrarse públicamente junto al humorista, en encuentros con amigos cercanos y personas de su círculo más íntimo.

Este nuevo romance marca así el inicio de una etapa distinta en la vida de Pachu Peña, quien vuelve a apostar al amor tras su extensa relación con Felicitas Isse Moyano, con quien compartió más de dos décadas de vida en pareja, una historia que había comenzado muchos años atrás en la ciudad de Rosario.