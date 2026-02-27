Mirtha Legrand está furiosa con El Trece y se iría a Telefe: los reveladores datos

En tanto, Daniel Ambrosino coincidió con Tauro al confirmar que Scaglione "es muy amigo de la familia de Marcela Tinayre, entonces no es la primera vez que está invitado a reuniones".

Pero el detalle no menor que sumó Ambrosino fue que la lista de invitados "la armó Marcela con Nacho, más allá de los amigos de Mirtha Legrand". Y remarcó que "los que no estuvieron invitados, fueron Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández", dejando en claro que -sin duda- se trata de una señal muy llamativa. "A mí lo que me dijeron es que no estaban en la lista de invitados", repitió ante la sorpresa de sus compañeros.

"Así como decimos que el que no hayan estado es una señal, el hecho de que el Ceo de Telefe haya estado tampoco es una señal tan clara porque puede ser que sólo sean amigos", reflexionó Lussich tratando de ser cauto.

Por su parte, Paula Varela acotó que "con los cambios de autoridades (de Telefe), la movida fuerte, de nueva programación, vendría más para 2027 porque este 2026 ya estaba medio programado"; al tiempo que Lussich coincidió afirmando que éste sería un "año de transición".

Además, y como para sumar más datos al enojo de Mirtha con El Trece, Daniel Ambrosino reveló que en medio del enfrentamiento de la diva con la señal de Constitución al haber intentado sacarle a Jimena Monteverde de las grabaciones de sus cenas televisivas, tras ello "Canal Trece le sacó tres auspiciantes a Mirtha Legrand y se los llevó al programa de Jimena, que es otra producción".

Por último, sobre qué es lo que sucede en la relación entre la diva y el canal de las pelotitas, Paula Varela reveló que "para Mirtha, siempre fue una asignatura pendiente estar en Telefe". Por eso cuando la llamaron hacer La Dueña -a pesar de ser ficción- decidieron aceptar porque "era una manera de cumplirle el sueño" a Mirtha de estar trabajar en esa pantalla.

Mirtha Legrand posible pase a Telefe - captura Intrusos

Qué es lo que nunca hizo Mirtha Legrand y confesó a sus 99 años que le gustaría hacer

El pasado lunes 23 de febrero fue una fecha muy especial para Mirtha Legrand, que celebró nada menos que 99 años. Pero la gran sorpresa no llegó el día exacto de su cumpleaños, sino el sábado previo, cuando en su clásico programa decidió abrir su corazón y contar algo que dejó a todos descolocados: confesó qué experiencia le gustaría animarse a vivir por primera vez.

En plena charla sobre sus secretos para mantenerse vigente y radiante a punto de cumplir casi un siglo de vida, la conductora fue consultada por sus costumbres diarias. Fiel a su estilo directo y sin vueltas, explicó cómo se cuida desde hace décadas. “Yo como de todo, poco, de todo poco. ¿Alcohol? No, no tomo alcohol. Y fumé en una época, cuando era más joven, pero después dejé”, reveló con naturalidad, dejando en claro que la moderación es una de las claves de su rutina.

La diva también hizo referencia a su descanso, otro de los pilares que considera fundamentales. Según detalló, procura respetar una cantidad de horas que le permitan mantenerse activa durante la jornada. “Duermo siete horas, ocho horas. Pero yo duermo con la radio puesta. Yo escucho radio todo el día... Jamás tomé pastillas para dormir”, aseguró, subrayando que nunca necesitó medicación para conciliar el sueño.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando habló de una costumbre profundamente arraigada en la Argentina y que, increíblemente, ella nunca incorporó. “No tomo mate”, afirmó Mirtha Legrand, generando sorpresa tanto en la mesa como entre el público.

Fue entonces cuando compartió una confesión tan inesperada como simpática: esa tradición nacional es, todavía hoy, una materia pendiente en su vida. “Siempre pienso: voy a empezar. Mirá, ya estoy grande y hace más de 40 años que digo ‘voy a empezar con el mate’ y nunca tomé mate”, reconoció entre risas.