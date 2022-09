Pamela David se quebró al recordar una agresión que recibió: "Me dijeron andá a..."

“Nunca me voy a olvidar en un boliche donde fui a hacer una nota, hacía un frío, mi hijo era chiquitito y lo cuidaba mi madrina mientras yo tenía que salir a trabajar”, dijo sobre el hijo que tuvo con su ex pareja, Bruno Lábaque.

Embed

“Eran las 3 de la mañana y en medio de la cola del boliche con las cámaras de por medio, una me grita ‘pu… andá a cuidar a tu hijo’ , y yo estaba laburando porque justamente no me quedaba otra”, expresó mientras no podía evitar contener las lágrimas.

Pamela se refirió, además, a la crianza de su hija Lola, fruto de su relación con Daniel Vila. “Con Lola me pasó diferente, entonces no es que me fue más fácil o más difícil, ella me cuesta desde otro lugar porque es mujer, les guste o no”.

En este marco, la conductora se refirió a las declaraciones de Valeria Mazza sobre crianza de sus hijos y las críticas que recibió: “Vi la entrevista y dije ‘es la historia de mi vida’, Feli es mucho más tranqui y Lola es bravísima, tiene 10 y se cree de 19”, finalizó.

El tierno mensaje de Pamela David a su hijo Felipe por sus 15 años

Pamela David sorprendió publicando en las redes sociales una imagen junto a Felipe Labaque, su hijo mayor fruto de su primera pareja, quien cumplió 15 años. "Hace 15 años cambió el sentido de todo. Gracias Dios por este bombón" fueron las tiernas palabras de la conductora hacia el adolescente que rápidamente generaron miles de likes y los más amorosos comentarios.

"Feliz cumple Feli... está xarpadoooo de facha... hermoso" saludó Mariano Iúdica, al tiempo que Celina Rucci le dedicó un "Feliz cumple Felipe Labaque! Te quiero mucho bombón!". En tanto, mientras Teresa Calandra comentó "Está divinoooo", Flor de la V se sorprendió con un "Qué grande está".

Adabel Guerrero fue otra de las celebrities que no dejó de saludar a uno de los orgullos de Pamela David (claramente la pequeña Lola es la otra mitad de su amor de madre), asegurando "Cuánta facha en una sola foto!!! Feliz cumple Feli".