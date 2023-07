Pamela David se sinceró al hablar de su vieja pelea con Alejandro Fantino: "Me fui..."

Ahora, en LAM, recordó: "Me dio una oportunidad muy grande. Empecé en 2009 con Fantino. En esa época estaba Anita Martínez, Eber Ludueña y hacen un cambio porque se levantaba del aire. Salen ellos y entré yo. Y la verdad es que perduró".

"Para mí en 2009 crecí un montón, salí hacer notas, creo que tuve un crecimiento", reflexionó Pamela. "Lo mío es personal, yo lo viví así. Mirá lo que me vino a enseñar la vida tantos años después. Aprendo cómo lo vive el otro. Y no es personal. Hoy como conductora no es personal hacer callar a Luisa. Quiero escuchar a quien le doy el micrófono y son un montón de personas y no puedo seguir por acá y no es hacer callar. Y me puedo equivocar", admitió.

Natalie Weber, que estaba de invitada como angelita, le preguntó: "¿Te fuiste enojada del programa de Fantino?". La conductora, un poco incómoda, confesó: "No me acuerdo, pero puede ser, me fui muy enojada".

Más tarde, en una nota con Santiago Sposato, Fantino habló del tema y afirmó: "Nos mensajeamos con Pame y en ningún momento me tomaría a mal algo de ella".

"No lo tomé a mal. Lo contó en el contexto de un programa. Lo que sucede es que, a veces, lo sabemos todos los que trabajamos en vivo, a una declaración nuestra en la televisión se le puede dar cierto punch para que quede 'Uy,mirá lo que dijo' cuando en realidad, no fue nada terrible", remarcó Fantino.

Pamela David recordó los inicios de su carrera y se emocionó: "Yo me soñaba cómo..."

Para cerrar una semana con grandes invitados, este viernes llegó al piso de Noche al Dente (América TV) nada más ni nada menos que Pamela David, y en una charla íntima donde repasó el "disco de su vida" e incontables anécdotas, la conductora de Desayuno Americano recordó sus inicios.

"Don’t Let the Sun Go Down on Me", de Elton John y George Michael, fue la canción que eligió Pame para recordar una de las etapas más importantes de su vida: sus inicios.

Y esos acordes la llevaron a un momento muy especial: Se trataba de la canción de un comercial de una zapatería de su pueblo en la que llegar a modelar era una especie de "llegaste", según contó la conductora. "Cuándo me llamaron, para mí fue resurgir", recordó.

"Eso me puso en un lugar de hacerme conocida, Santiago del Estero es un lugar muy chico, nos conocemos todos", reconoció y habló de sus inicios como tarjetera de boliches, aunque el comercial fue "un antes y un después" en su vida.

"Yo me soñaba como actriz de telenovela del mediodía, mi sueño era ser amiga de la protagonista, me hubiera encantado ser la mala, es la que mejor la pasa, ¡la pasa bomba!", indicó.