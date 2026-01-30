A24.com

Yanina Latorre se metió en la guerra entre Marisa Brel y Laura Ubal: el picante audio a Ángel de Brito

La conductora Yanina Latorre le dejó su firme opinión a Ángel de Brito tras el fuerte cruce al aire de Laura Ubal y Marisa Brel en LAM.

30 ene 2026, 08:45
El panel de LAM (América Tv) se renovó en 2026 con las llegadas de Pilar Smith y Marisa Brel. Lo cierto es que esta semana se dio un duro e inesperado cruce al aire entre Brel y Laura Ubfal.

Ubfal hizo un comentario que no cayó para nada bien en su compañera quien le marcó que ella tiene una amplia trayectoria en los medios y no le iba a dar clases de periodismo.

“¿Quién sos vos para decirme a mí cómo tengo que hablar? A mí no me vas a venir a decir cómo hacer periodismo. Hace 30 años que trabajo de esto. Sos una irrespetuosa. Yo a vos te respeto, pero vos no me respetás nunca”, le dijo muy molesta Brel a Laura Ubfal.

En este contexto, Ángel de Brito contó que Marisa sigue enojadísima con su compañera y que analiza llevarla a la Justicia por meter a su hija en la discusión.

"Con Laurita no hablé. Con Marisa sí, me mandó ocho millones de mensajes. Me dice Marisa Brel: qué locura lo de Ubfal, metió a mi hija Paloma. Los chicos de GH iban a la Bresh de antes. ¿Qué negocio? Paloma no los llevaba, los chicos le pedían entradas. Le voy a una carta documento por lo de mi hija", explicó el conductor tras lo sucedido al aire en su programa.

Qué dijo Yanina Latorre del fuerte cruce entre Laura Ubfal y Marisa Brel

Luego, Ángel de Brito dio paso a la opinión de una ex angelita, Yanina Latorre, quien dio su picante visión sobre la tensión que reina entre las panelistas del programa.

"¿A quién odia Yanina? Vamos a escuharlara...", dijo Ángel, y dio paso al instante al audio de la conductora de SQP, quien se encuentra de vacaciones en Miami.

“A mí lo que me parece es que a Ubfal le molesta que la otra tenía la data ¿no? Raro. Ubfal está muy atacada con Marisa y con Pilar, porque también el otro día le cag.. un enigmático. Laurita dejémonos de joder, dejá a las pibas laburar”, observó Latorre.

Y además le marcó al conductor sobre sus intenciones detrás de la inclusión de Smith y Brel en el programa: “Vos le contrataste a Marisa Ebrel y a Pilar Smith para cagarle la vida a Ubfal. Tienen data y Ubfal estaba acostumbrada, nadie llevaba nada".

"Salvo a mí que me respeta. Yo creo que le gusta más Nazarena (Vélez), Marixa Balli, Denise (Dumas), La Barby porque claro, no llevan data y no hay competencia”, le dijo a su amigo en la conversación.

“Ubfal quiere tomar la voz cantante y cuando habla mira para adelante y no se la puede interrumpir. Igual la quiero, pero le molesta a la gente que tiene buena data”, cerró con firmeza Yanina Latorre cuestionando el accionar de Laura al aire.

