Pampita le cumplió el sueño al nene que quería ver la final de Boca y no tenía entradas: el video

"Rifamos mi play y la moto de mi papá. No tengo ni entradas, pero vine por esto que es una fiesta. Me quedé sin play y no me importa. ¡Mirá lo que es esto!. Primero viene Boca, Boca, Boca, familia, Argentina y el resto de las cosas. ¿Qué daría por ver a su club salir campeón? Mi casa, vivo en la calle por un año. ¡Daría todo! Devolvería el Mundial por Boca", había contado el pequeño eufórico.

Frente a las palabras de este nene, Carolina Ardohain, que sabía que viajaría junto a su hijo Beltrán a ver la final de Boca, pidió ayuda en las redes para encontrar al nene y su papá para cumplirle el sueño e invitarlos a ver el partido.

Pampita llevó a la cancha a ver a Boca al nene que vendió todo para viajar a Brasil con su papá

Así, tras lograr localizar a Benjamín, tal el nombre del nene fanático de Boca, este sábado por la mañana Pampita se mostró en las calles de Río de Janeiro junto al pequeño minutos antes de partir hacia la cancha.

Desde un vivo de Instagram, la modelo no sólo mostró la felicidad de Benjamín por poder cumplir su sueño de presenciar el partido de Boca, sino que además le dio otra gran noticia.

Si bien en un primer momento, la jurado del Bailando 2023 (América TV) pidió ayuda para que el nene pueda terminar de vender las riflas de la play y la moto de su papá, para así terminar de pagar el viaje, inmediatamente le contó que también le regalará una consolda de video nueva para que pueda seguir jugando.

"Nos vamos a la cancha... Nos vamos a ver a Boca" anunció feliz junto a Benjamín, mientras la fanaticada cantaba alrededor. "No puedo hablar de la emoción. Lo que se vive es pasión y alegría... Se hace todo por Boca", reveló en tanto el nene frente a tanta emoción por poder ir a la cancha y recuperar al mismo tiempo el objeto tan preciado por los chicos en estos tiempos.