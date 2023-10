Pampita desmintió los rumores de separación y reveló lo que todos quieren saber

Embed

Pampita cree que la versión circuló para intentar perjudicar la carrera de Roberto García Moritán en la política. "Capaz es una bajada política. Yo no tengo nada que ver con la política", enfatizó.

En el cierre de la nota, la modelo se mostró junto al empresario, se dieron un gran beso y, cuando les preguntaron si están pensando en agrandar la familia, dejaron la puerta abierta. "No decimos que no, pero no va a ser en este momento porque no tenemos tiempo", aseguró el marido de la conductora.

Pampita le respondió sin piedad a Juli Puente en el Bailando 2023: "A la fila, mi amor"

El miércoles Pampita le contestó sin piedad y con altura a la influencer Juli Puente en el Bailando 2023 (América TV), de Marcelo Tinelli. "A la fila, mi amor", lanzó filosísima.

Resulta que después de que Charlotte Caniggia bailara en el caño, el conductor del ciclo llamó a varias personas a la pista para que demuestren su talento con el dispositivo. Entre ellas, se acercó Juli puente que estaba participando del programa de streaming.

Ahí, la modelo y jurado del certamen de baile intervino en la charla entre Tinelli y Puente y disparó: "Marcelo, la señorita Juli Puente mintió hoy en el streaming".

"Dijo que yo le dije que vaya al camarín para tocarle la cola", afirmó Pampita. "No, ellos me sacaron de contexto", se defendió la influencer. Ni lenta ni perezosa, la modelo le contestó: "Dale, decí la verdad, que al camarín viniste solita y yo estaba con mi equipo y dije '¿vieron el cuerpo que tiene esta mujer?'".

Y agregó: "Pero no te toqué la cola, no te llamé para que vayan a que te toquen la cola. Para mí, quería titulares para los portales mañana. Así que... qué bueno que lo aclaramos cara a cara".

Ahí, Puente quiso explicar la situación: "Dejame que lo explique. Grabamos juntas un programa y el equipo de Pampita es un amor, yo los conozco a todos, y fui al camarín y ella hizo un comentario de mi cuerpo". "Viniste solita al camarín, no te dije 'vení al camarín'", le respondió la modelo.

"Sí, porque te quería saludar, porque te amo", expresó Juli. "¿Por qué inventaste esto hoy?", le preguntó la conductora. "No lo inventé, no me dejaron que lo explique", aseguró la influencer. "A la fila, mi amor", cerró la discusión Pampita.