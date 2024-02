Pampita recordó a su hija Blanca y reveló el emotivo pedido que le hizo: "Me lo mandaron del cielo"

"Un 8 estaba haciendo un comercial en Chile, que no siempre estoy ahí para esa fecha, ahí está el cementerio pero yo vivo ahora en Argentina. Siempre me costó no poder ir cuando quiero. Cuando terminé de grabar fui al cementerio a llevarle flores y a contarle a Blanca cómo está todo, que es como un ritual. Charlando pensé que ya habían pasado varios años y dije: 'Me parece que esta vez te voy a pedir algo: quiero un amor bueno, un amor bueno de verdad, que quiera ser familia, ame a tus hermanos y me acompañe en el día a día y entienda mi trabajo'. Yo nunca pido nada porque soy muy agradecida", relató Carolina Ardohain.

Y agregó: "Lo pedí como nunca en la vida, con lágrimas, con emoción. Todo lo demás lo tengo, pero quería un amor en mi vida. Fue la única cosa que le pedí al cielo. Y meses después apareció Robert y tenía todo eso que había pedido, lo reconocí muy rápido. Y él quería lo mismo, tener una compañera, amaba a mis hijos y quería formar una familia. Yo digo que me lo mandaron del cielo porque era lo que quería".

El polémico like de Pampita a un posteo sobre la crisis amorosa de la China Suárez

Si bien por momentos parecen tener una buena relación, es evidente que hay ciertas cuestiones referidas a laChina Suárez que Pampita no pudo olvidar hasta el día de hoy.

Sucede que la modelo quedó en evidencia durante las últimas horas cuando le dio like a una polémica noticia que tenía como protagonista a nada más y nada menos que la China.

Es de público conocimiento que la actriz está atravesando una fuerte crisis con Lauty Gram, con quien es claro que mantenía un vínculo amoroso a pesar de nunca haberlo blanqueado.

A raíz de este suceso, la revista Paparazzi publicó esta noticia y tituló “Corazón roto" junto a una foto del cantante y la mamá de Rufina Magnolia y Amancio.

Fue ahí, donde la modelo y conductora dejó su like y por supuesto que no pasó desapercibido. Incluso, fue lo más comentado dentro de los comentarios del posteo.

"Pampita pone me gusta, me muero muerta", "El me gusta de Pampita jaja", "¿Y Pampita que hace poniendo me gusta?", "Epa ese like de Pampita", "Pampita pone me gusta, amo", fueron algunas de las reacciones.