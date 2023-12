Pampita se sinceró con Coki Ramírez sobre su relación con Ezequiel Corbo: "Nunca me gustó para vos"

"Yo quiero decirle a Corbo que se ponga un poco las pilas", dijo el conductor. Ahí, Coki empezó a balbucear sobre si están de manera exclusiva o no, y la jurado Pampita intervino y lanzó: "Nunca me gustó ese chico para vos". Acto seguido, la modelo comenzó a mover la mano con el pulgar para abajo mostrando su desaprobación.

"Debería pellizcarse que le dio bola Coki, semajante mujerón. O la trata como una reina o nada", disparó Pampita en defensa de la cantante. "Como yo no va a encontrar", afirmó con mucha seguridad la participante del certamen de baile.

La participante del Bailando 2023, Coki Ramírez, inició un romance con el productor Ezequiel Corbo y este lunes el conductor Marcelo Tinelli lo llamó al aire para saber si él tenía exclusividad con ella. Y la respuesta no fue la esperada.

"¿Usted está con otra o le dio la exclusividad a Coki?", le preguntó Tinelli sin vueltas. "Nos estamos conociendo con Coki. Es muy difícil hablar de exclusividad", afirmó el productor.

Acto seguido, el presentador quiso saber si tenía a "otras chicas revoloteando por ahí". "No, no", respondió el productor. Ahí, Marcelo puso en duda su respuesta y lanzó: "Yo creo que está flojo de papeles".

Tinelli también le preguntó a Coki si de su parte había exclusividad y ella lo afirmó. En tanto, cuando el conductor le volvió a insistir a Corbo, él contestó: "La palabra exclusividad es muy fuerte. Salí con Coki dos veces".

Coki lo corrigió y aseguró: "No fueron dos veces. Fueron cuatro o cinco". El productor, más adelante, confesó: "La pasamos muy bien las veces que salimos. No la estoy negando. Salió todo buenísimo. A mí Coki me produce cosas muy lindas, la paso muy bien con ella. Un beso para Coki".