El emotivo saludo de Lionel Messi en el Bailando 2023 a un año de haber ganado la Copa en Qatar 2022

Messi, mientras Marcelo se mostraba muy conmovido, agregó en su saludo: "Tanto nosotros como la gente de Argentina o la que estaba presente en Qatar disfrutamos muchísimo. Un mes que va a quedar para la historia, obviamente, para mí, para la gran parte de la mayoría de los argetntinos. Va a ser un recuerdo que nos va a acompañar siempre. Ahora, acá reviviéndolo desde Rosario, con familia, con amigos, disfrutando. Volviendo a disfrutar de todo lo que vivimos en esa época. Y nada, bancanco al El Tirri, jodido acá el Tirri, pero bueno ahí estamos bancándolo. Esperemos que el jurado, tanto Ángel (de Brito), como Pampita, Moria (Casán), y (Marcelo) Polino lo traten con cariño, como siempre, lo banquen un poquito".

"Volvió Mimi (Alvarado), capaz eso le suma también, por fin volvió Mimi. Aprovecho también este momento para mandarle un saludo a toda la Argentina, deseo que pasen unas felices fiestas. Que tengan un gran 24 y un hermoso fin de año. Y sobre todo desearle que el año que viene sea mejor para todos nosotros, los argentinos, llenos de salud, de felicidad y que como siempre todos juntos, una vez más, vamos a salir adelante", remarcó Lio.

"Te mando un beso grande para vos, para toda la gente que está presente ahí en el estudio. Estamos hablando y nos vemos pronto. Chau, Marce", cerró el capitán de la Selección Argentina.

Entre lágrimas, Marcelo -sorprendido por el saludo- destacó: "Gracias, Leo. Te amo profundamente. Los momentos difíciles que has pasado, los momentos gloriosos que has pasado. Ha sido toda gloria en toda tu carrera. Y esta alegría que no nos vamos a olvidar nunca. Y el enorme amor que te tengo a vos, personalmente, desde chiquito, desde que pateabas al arco en el viejo estudio de Ideas del Sur, y desde que te fuiste a Barcelona. Lo que quiero a tu mamá, a Celia, fanática del programa, a Jorge, a todos tus hermanos, a Anto, a todos tus hijos, a toda esa familia hermosa que tenés".

"Yo te quiero agradecer por esa amistad, por ese cariño, por ese amor de tantos años. Y gracias, en nombre de todos los argentinos, por no haber abandonado nunca, por saber que siempre hay que intentarlo, intentarlo siempre, como vos lo hiciste, aun en los peores momentos, y por darnos lo más lindo que nos has dado en toda la historia, por lo menos para mí, que es esta Copa del Mundo, que la pude vivir junto a mi hijo, junto a mi hermano y junto a mis mejores amigos. Y todos los argentinos la hemos vivido cada uno a su manera", concluyó el presentador muy emocionado.

Embed

El llanto desconsolado de Flor Vigna en su despedida del Bailando 2023: "A veces me cuesta mucho..."

Este jueves al mediodía se conoció la renuncia de Flor Vigna al Bailando 2023 (América TV), y Noelia Marzol será quién la reemplace próximamente.

En el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli, la novia de Luciano Castro se despidió y pronunció unas emotivas palabras. "Me cuesta mucho irme de este lugar. Lloro por miedo, ahora tengo laburo en lo que yo quiero, pero la carrera de la artista es arriba, abajo y estoy invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero. Y me da miedo jugármela por lo que quiero que es la música", dijo entre lágrimas.

"Y más cuando me siento tan valorada en un lugar como la productora de ustedes. Se los agradezco, pero siento que dar este paso", agregó Vigna. Ahí, el presentador le aconsejó: "Dalo sin miedo. Donde sientas miedo ahí tirate de cabeza. Porque ahí es donde está tu lugar. Es el lugar donde tenés que estar. Y esas cosas dan miedo. Traspasá esa pared del miedo que atrás va a estar tu felicidad. Porque ahí están todas tu ganas. Y sos una productora, actriz, bailarina y cantante del carajo. Lo podés hacer, Flor".

Emocionada, Flor abrazó al conductor y le agradeció las dulces palabras: "Gracias, a veces me cuesta mucho valorarme. Me encantó conocerlos a todos". "Estoy re cagada de miedo, pero sé que tengo que dar el paso. Y gracias por enseñarme tanto", afirmó.