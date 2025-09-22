Pampita sufrió un robo en su casa mientras estaba de viaje: qué se llevaron

Por el momento, la modelo y conductora no se expresó del episodio desde las redes sociales. Pampita había viajado a España por un evento de la marca Carolina Herrera, de la cual es embajadora, que por primera vez en cuarenta años trasladó su clásico desfile de Nueva York a la Plaza Mayor de Madrid.

Otras argentinas convocadas a ese importante evento de la marca de perfumes que reúne a varias figuras del mundo son la cantante María Becerra y la modelo Valeria Mazza.

Pampita relegó a la China Suárez y se quedó con un contrato millonario

Pampita logró quedarse con un acuerdo comercial con una importante marca y de esta manera despojó de ese lugar a Eugenia la China Suárez.

La compañía de perfumes Carolina Herrera decidió apartar del rol de embajadora de la marca a la ex protagonista de Casi Ángeles luego de los escándalos mediáticos que la tuvieron como protagonista. Y la elección fue apostar por Pampita para ese lugar.

“Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”, indicó Ángel de Brito, el conductor de LAM (América Tv).

Luego, Yanina Latorre recurrió al archivo más picante y mostró que la China Suárez había ocupado ese lugar de privilegio en la mencionada firma durante varios años.

Además, exhibió la última sesión fotográfica que Pampita realizó para la compañía, consolidando su desembarco como nueva imagen de la marca.

"Durante mucho tiempo fue la Nipona la embajadora de Carolina Herrera. A partir de todos los escándalos, quedó afuera. Pampita ocupando el lugar de la Nipona como embajadora en Madrid", destacó la panelista y conductora.

